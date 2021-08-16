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سر "الأسود الـ5".. الولاية الوحيدة الباقية في أفغانستان خارج سيطرة طالبان

سكانها حوالى 150 ألف نسمة معظمهم من الطاجيك ولديها 20 قاعدة عسكرية

بَقِيَت "بنجشير" -ويعني اسمها "خمسة أسود"- الولايةَ الوحيدة في أفغانستان خارج سيطرة حركة "طالبان".

وبنجشير هي واحدة من 34 ولاية في أفغانستان، ويبلغ عدد سكانها حوالى 150 ألف نسمة، ومعظم سكانها من الطاجيك وتصل نسبتهم إلى 98.9%.

وتتجمع القوات الحكومية والمليشيات المحلية على طول حدود بنجشير، وقد تصبح المنطقة حصنًا لمقاومة طالبان، وهذه هي المرة الثانية التي تؤدي مثل هذه المهمة.

وكانت القوات الحكومية والرئيس برهان الدين رباني قد لجأوا عقب استيلاء المسلحين على كابل في سبتمبر من عام 1996، إلى وادي بنجشير، ومنعت قوات المقاومة، طالبان من السيطرة على كامل البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن قادة المقاومة في بنجشير يستعدون لخوض حرب كبرى ضد طالبان؛ مستعينين بوجود 20 قاعدة عسكرية في الوادي؛ في حين أن العدد لم يتجاوز الثمان خلال المعارك السابقة مع طالبان.

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سر "الأسود الـ5".. الولاية الوحيدة الباقية في أفغانستان خارج سيطرة طالبان
سبق

بَقِيَت "بنجشير" -ويعني اسمها "خمسة أسود"- الولايةَ الوحيدة في أفغانستان خارج سيطرة حركة "طالبان".

وبنجشير هي واحدة من 34 ولاية في أفغانستان، ويبلغ عدد سكانها حوالى 150 ألف نسمة، ومعظم سكانها من الطاجيك وتصل نسبتهم إلى 98.9%.

وتتجمع القوات الحكومية والمليشيات المحلية على طول حدود بنجشير، وقد تصبح المنطقة حصنًا لمقاومة طالبان، وهذه هي المرة الثانية التي تؤدي مثل هذه المهمة.

وكانت القوات الحكومية والرئيس برهان الدين رباني قد لجأوا عقب استيلاء المسلحين على كابل في سبتمبر من عام 1996، إلى وادي بنجشير، ومنعت قوات المقاومة، طالبان من السيطرة على كامل البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن قادة المقاومة في بنجشير يستعدون لخوض حرب كبرى ضد طالبان؛ مستعينين بوجود 20 قاعدة عسكرية في الوادي؛ في حين أن العدد لم يتجاوز الثمان خلال المعارك السابقة مع طالبان.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:08 AM

سر "الأسود الـ5".. الولاية الوحيدة الباقية في أفغانستان خارج سيطرة طالبان

سكانها حوالى 150 ألف نسمة معظمهم من الطاجيك ولديها 20 قاعدة عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بَقِيَت "بنجشير" -ويعني اسمها "خمسة أسود"- الولايةَ الوحيدة في أفغانستان خارج سيطرة حركة "طالبان".

وبنجشير هي واحدة من 34 ولاية في أفغانستان، ويبلغ عدد سكانها حوالى 150 ألف نسمة، ومعظم سكانها من الطاجيك وتصل نسبتهم إلى 98.9%.

وتتجمع القوات الحكومية والمليشيات المحلية على طول حدود بنجشير، وقد تصبح المنطقة حصنًا لمقاومة طالبان، وهذه هي المرة الثانية التي تؤدي مثل هذه المهمة.

وكانت القوات الحكومية والرئيس برهان الدين رباني قد لجأوا عقب استيلاء المسلحين على كابل في سبتمبر من عام 1996، إلى وادي بنجشير، ومنعت قوات المقاومة، طالبان من السيطرة على كامل البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" بأن قادة المقاومة في بنجشير يستعدون لخوض حرب كبرى ضد طالبان؛ مستعينين بوجود 20 قاعدة عسكرية في الوادي؛ في حين أن العدد لم يتجاوز الثمان خلال المعارك السابقة مع طالبان.

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