فيديو "هجوم اليابان".. لماذا أشعل رجل النار في استوديو أفلام وقتل 10؟

أصيب المهاجم في الحريق وهو قيد الاحتجاز

في هجوم بمادة حارقة، أشعل رجلٌ النارَ في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيوتو اليابانية، صباح الخميس؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 38 آخرين على الأقل.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن شرطة كيوتو، أن الحريق اندلع صباح يوم الخميس في مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق في استوديو "كيوتو أنيميشن" لأفلام الرسوم المتحركة، بعد أن اقتحم رجل المبنى، وقام برشّ سائل سريع الاشتعال غير معروف، ثم أشعل النار التي انتشرت بسرعة في المبنى.

وقد بدأ الهجوم الساعة 10.30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، وأسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 38 آخرين على الأقل.

وقالت الشرطة: إن الرجل الذي أشعل النار أصيب في الحريق، وهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وإن لم تُعرف دوافعه للقيام بالهجوم حتى الآن.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون باليابان، قد ذكرت في وقت سابق، أن حريقًا نشب في استوديو "كيوتو" للرسوم المتحركة حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتسبّب في إصابة أكثر من 30 شخصًا، منهم 10 فقدوا الوعي.

وبثت وسائل الإعلام اليابانية لقطات للدخان المتصاعد من المبنى جراء الحريق؛ بينما يقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخماده.

وتشتهر اليابان بأفلام الرسوم المتحركة أو ما يُعرف بالأنمي والمانغا، وهو الفن الذي بدأ في مطلع القرن العشرين، وشهد طفرة كبيرة في عقد الثمانينيات، ونالت أفلام الأنمي اليابانية العديد من الجوائز في مهرجانات السينما العالمية.