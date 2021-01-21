وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-21 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.



وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 02:17 PM

الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ نتائج الدراسات أظهرت أنه فعّال في الوقاية من "كورونا"





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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.





وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.