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"المواصفات" تلزم بالتسجيل في "سابر" لجميع المنتجات الخاضعة للوائح الفنية

في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج جميع اللوائح الفنية والمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة "سابر" قبل دخولها إلى السوق السعودي، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وبيئته.

وأوضحت أنها منذ إطلاق منصة "سابر" عمدت على تنظيم المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية، حيث تم إلزام المنشآت التجارية بـ 16 لائحة فنية معتمدة على مدار عام 2019م، مشيرة إلى أنه سيتم الإلزام بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للوائح الفنية المتبقية الملزم تسجيلها في منتصف يناير2020م.

وبيّنت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل التأكّد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وتسجيل شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

ودعت هيئة المواصفات والمقاييس، أصحاب المنشآت التجارية، إلى تسجيل المنتجات الاستهلاكية المعدة للطرح في السوق السعودي سواءً كانت مستوردة أو مصنّعة محلياً عبر https://saber.sa.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سابر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تلزم بالتسجيل في "سابر" لجميع المنتجات الخاضعة للوائح الفنية
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج جميع اللوائح الفنية والمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة "سابر" قبل دخولها إلى السوق السعودي، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وبيئته.

وأوضحت أنها منذ إطلاق منصة "سابر" عمدت على تنظيم المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية، حيث تم إلزام المنشآت التجارية بـ 16 لائحة فنية معتمدة على مدار عام 2019م، مشيرة إلى أنه سيتم الإلزام بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للوائح الفنية المتبقية الملزم تسجيلها في منتصف يناير2020م.

وبيّنت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل التأكّد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وتسجيل شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

ودعت هيئة المواصفات والمقاييس، أصحاب المنشآت التجارية، إلى تسجيل المنتجات الاستهلاكية المعدة للطرح في السوق السعودي سواءً كانت مستوردة أو مصنّعة محلياً عبر https://saber.sa.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
10:38 AM

"المواصفات" تلزم بالتسجيل في "سابر" لجميع المنتجات الخاضعة للوائح الفنية

في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إدراج جميع اللوائح الفنية والمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة "سابر" قبل دخولها إلى السوق السعودي، وذلك في إطار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وبيئته.

وأوضحت أنها منذ إطلاق منصة "سابر" عمدت على تنظيم المنتجات ومطابقتها للمواصفات السعودية، حيث تم إلزام المنشآت التجارية بـ 16 لائحة فنية معتمدة على مدار عام 2019م، مشيرة إلى أنه سيتم الإلزام بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية الخاضعة للوائح الفنية المتبقية الملزم تسجيلها في منتصف يناير2020م.

وبيّنت الهيئة أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من مستوردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل التأكّد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة وتسجيل شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة والحصول على الشهادات المطلوبة لها.

ودعت هيئة المواصفات والمقاييس، أصحاب المنشآت التجارية، إلى تسجيل المنتجات الاستهلاكية المعدة للطرح في السوق السعودي سواءً كانت مستوردة أو مصنّعة محلياً عبر https://saber.sa.

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