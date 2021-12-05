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مذكرة تعاون لحوكمة الأعمال بين "العدل" والبلدية والإسكان"

في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين وتحقيق الأهداف المشتركة

وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزامنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وتتولى اللجنة - بموجب مذكرة التعاون - الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.

وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.

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مذكرة تعاون لحوكمة الأعمال بين "العدل" والبلدية والإسكان"
سبق

وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزامنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وتتولى اللجنة - بموجب مذكرة التعاون - الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.

وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
05:44 PM

مذكرة تعاون لحوكمة الأعمال بين "العدل" والبلدية والإسكان"

في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين وتحقيق الأهداف المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزامنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وتتولى اللجنة - بموجب مذكرة التعاون - الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.

وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.

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