النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرًا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة.

وتفصيلاً، جاءت تصريحات هادي خلال اجتماع استثنائي ضم نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية، حسب العربية نت.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تمعن في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي.

وأشار إلى مواصلة ميليشيا الحوثي "لنهجها في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة".

ولفت إلى أن الميليشيات مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، معتبرًا أن تلك الجرائم "تجسد نهج الميليشيات التي لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان والزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم".

وأشاد بالانتصارات التي "يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني
سبق

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرًا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة.

وتفصيلاً، جاءت تصريحات هادي خلال اجتماع استثنائي ضم نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية، حسب العربية نت.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تمعن في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي.

وأشار إلى مواصلة ميليشيا الحوثي "لنهجها في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة".

ولفت إلى أن الميليشيات مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، معتبرًا أن تلك الجرائم "تجسد نهج الميليشيات التي لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان والزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم".

وأشاد بالانتصارات التي "يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية".

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
11:39 PM

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,904

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي مصرة على سلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن، مشيرًا إلى أن الميليشيات تهدد الملاحة البحرية واستقرار أمن المنطقة.

وتفصيلاً، جاءت تصريحات هادي خلال اجتماع استثنائي ضم نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية، حسب العربية نت.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تمعن في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي.

وأشار إلى مواصلة ميليشيا الحوثي "لنهجها في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة".

ولفت إلى أن الميليشيات مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، معتبرًا أن تلك الجرائم "تجسد نهج الميليشيات التي لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان والزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم".

وأشاد بالانتصارات التي "يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,369
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,123

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة