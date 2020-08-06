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غذاء ومياه وأدوية.. أمريكا ترسل 3 شحنات مساعدات إلى لبنان

"ماكينزي" أكد استعداد واشنطن لمواصلة تقديم العون للبنانيين

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الخميس)، أنه سيرسل ثلاث شحنات من المياه والغذاء والأدوية إلى لبنان، بعد يومين من الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأمريكي بيل أوربان، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فرانك ماكينزي، اتصل بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لإبلاغه بالمساعدات، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف "أوريان" أنّ ثلاث طائرات للنقل العسكري من طراز "سي-17" محملة بالغذاء والمياه والأدوية جاهزة للإقلاع.

وذكر المتحدث أن "ماكينزي" أكد استعداد واشنطن لمواصلة تقديم العون للبنانيين خلال هذه المأساة المروعة، بالتعاون مع الجيش اللبناني والسفارة الأميركية في لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

انفجار بيروت

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غذاء ومياه وأدوية.. أمريكا ترسل 3 شحنات مساعدات إلى لبنان
سبق

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الخميس)، أنه سيرسل ثلاث شحنات من المياه والغذاء والأدوية إلى لبنان، بعد يومين من الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأمريكي بيل أوربان، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فرانك ماكينزي، اتصل بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لإبلاغه بالمساعدات، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف "أوريان" أنّ ثلاث طائرات للنقل العسكري من طراز "سي-17" محملة بالغذاء والمياه والأدوية جاهزة للإقلاع.

وذكر المتحدث أن "ماكينزي" أكد استعداد واشنطن لمواصلة تقديم العون للبنانيين خلال هذه المأساة المروعة، بالتعاون مع الجيش اللبناني والسفارة الأميركية في لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:12 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:15 AM

غذاء ومياه وأدوية.. أمريكا ترسل 3 شحنات مساعدات إلى لبنان

"ماكينزي" أكد استعداد واشنطن لمواصلة تقديم العون للبنانيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الخميس)، أنه سيرسل ثلاث شحنات من المياه والغذاء والأدوية إلى لبنان، بعد يومين من الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأمريكي بيل أوربان، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فرانك ماكينزي، اتصل بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لإبلاغه بالمساعدات، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف "أوريان" أنّ ثلاث طائرات للنقل العسكري من طراز "سي-17" محملة بالغذاء والمياه والأدوية جاهزة للإقلاع.

وذكر المتحدث أن "ماكينزي" أكد استعداد واشنطن لمواصلة تقديم العون للبنانيين خلال هذه المأساة المروعة، بالتعاون مع الجيش اللبناني والسفارة الأميركية في لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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