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أغذية فاسدة ومخالفات بالجملة.. إغلاق مركز تموينات شهير بـمكة

الرقابة الميدانية مستمرة على جميع المنشآت.. ودعوة للإبلاغ

أغلقت وكالة البلديات ممثلة ‫في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركز تموينات شهير مخالفاً ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن سبب إغلاق المركز يعود إلى تدني مستوى النظافة، وسوء تداول اللحوم ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتخزين في الممرات، إضافة إلى وجود مبسط لبيع الطعمية غير مؤهل لمزاولة النشاط، مشيراً إلى قيام المراقبين بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وإغلاق المركز فورًا.

وأكد أن أعمال الرقابة الميدانية للبلدية مستمرة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أغذية فاسدة ومخالفات بالجملة.. إغلاق مركز تموينات شهير بـمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلة ‫في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركز تموينات شهير مخالفاً ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن سبب إغلاق المركز يعود إلى تدني مستوى النظافة، وسوء تداول اللحوم ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتخزين في الممرات، إضافة إلى وجود مبسط لبيع الطعمية غير مؤهل لمزاولة النشاط، مشيراً إلى قيام المراقبين بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وإغلاق المركز فورًا.

وأكد أن أعمال الرقابة الميدانية للبلدية مستمرة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:20 PM

أغذية فاسدة ومخالفات بالجملة.. إغلاق مركز تموينات شهير بـمكة

الرقابة الميدانية مستمرة على جميع المنشآت.. ودعوة للإبلاغ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلة ‫في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركز تموينات شهير مخالفاً ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن سبب إغلاق المركز يعود إلى تدني مستوى النظافة، وسوء تداول اللحوم ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، والتخزين في الممرات، إضافة إلى وجود مبسط لبيع الطعمية غير مؤهل لمزاولة النشاط، مشيراً إلى قيام المراقبين بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وإغلاق المركز فورًا.

وأكد أن أعمال الرقابة الميدانية للبلدية مستمرة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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