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رسميًّا البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تعاقده رسميًّا مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وكان نادي النصر قد أنهى التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.

ويعود إيمانويل "46 عامًا" إلى المنافسات في السعودية مجددًا، بعدما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019 الذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثًا في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

وسبق أن تولى بيدرو إيمانويل تدريب ألميريا الإسباني بعد تجربته مع التعاون قبل أن تتم إقالته من منصبه وتعيين لاعب ريال مدريد الإسباني السابق غوتي مدربًا للفريق.

كما درب فريق كويمبرا وأوركا البرتغالي؛ حيث كانت أولى محطاته التدريبية خارج بلاده مع أبولون القبرصي من يونيو 2015 حتى ديسمبر 2016، حقّق معهم بطولة كأس قبرص، ثم عاد إيمانويل مرة أخرى للبرتغال عن طريق فريق أستوريل، بعدها تولى تدريب نادي التعاون السعودي في يوليو 2018 حتى يونيو 2019، قادهم للتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب اتحاد جدة، ثم درب العين الإماراتي.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر
سبق

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تعاقده رسميًّا مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وكان نادي النصر قد أنهى التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.

ويعود إيمانويل "46 عامًا" إلى المنافسات في السعودية مجددًا، بعدما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019 الذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثًا في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

وسبق أن تولى بيدرو إيمانويل تدريب ألميريا الإسباني بعد تجربته مع التعاون قبل أن تتم إقالته من منصبه وتعيين لاعب ريال مدريد الإسباني السابق غوتي مدربًا للفريق.

كما درب فريق كويمبرا وأوركا البرتغالي؛ حيث كانت أولى محطاته التدريبية خارج بلاده مع أبولون القبرصي من يونيو 2015 حتى ديسمبر 2016، حقّق معهم بطولة كأس قبرص، ثم عاد إيمانويل مرة أخرى للبرتغال عن طريق فريق أستوريل، بعدها تولى تدريب نادي التعاون السعودي في يوليو 2018 حتى يونيو 2019، قادهم للتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب اتحاد جدة، ثم درب العين الإماراتي.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
05:57 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:20 PM

رسميًّا البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للنصر

A A A
محمود الحمد - الرياض
7
3,471

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تعاقده رسميًّا مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وكان نادي النصر قد أنهى التعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، بعد ساعات من الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 بدوري المحترفين.

ويعود إيمانويل "46 عامًا" إلى المنافسات في السعودية مجددًا، بعدما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019 الذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثًا في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

وسبق أن تولى بيدرو إيمانويل تدريب ألميريا الإسباني بعد تجربته مع التعاون قبل أن تتم إقالته من منصبه وتعيين لاعب ريال مدريد الإسباني السابق غوتي مدربًا للفريق.

كما درب فريق كويمبرا وأوركا البرتغالي؛ حيث كانت أولى محطاته التدريبية خارج بلاده مع أبولون القبرصي من يونيو 2015 حتى ديسمبر 2016، حقّق معهم بطولة كأس قبرص، ثم عاد إيمانويل مرة أخرى للبرتغال عن طريق فريق أستوريل، بعدها تولى تدريب نادي التعاون السعودي في يوليو 2018 حتى يونيو 2019، قادهم للتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب اتحاد جدة، ثم درب العين الإماراتي.

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