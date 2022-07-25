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خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل

قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني.

وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي:

(link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT

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خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل
سبق

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني.

وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي:

(link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:19 AM

خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل

قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,342

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني.

وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي:

(link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT

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10 مليارات ..

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