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STC تستعرض دورها في التحول الرقمي ودعم رؤية 2030 ببرشلونة

خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC من 26 فبراير إلى 1 مارس

تشارك مجموعة الاتصالات السعودية STC في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس من العام الحالي، والذي يُعد من أهم التظاهرات الدولية التي تحتضن صناع القرار وخبراء التقنيات الاتصالية الأكبر من نوعها في العالم.

وتأتي مشاركة STC بهذا المحفل العالمي تأكيداً على حضورها العالمي في المحافل الدولية كأكبر شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون حضورها وتمثيلها للمملكة من خلال معرض متكامل تستعرض من خلاله دورها في التحول الرقمي، واستراتيجيتها الداعمة لرؤية المملكة 2030 ودعم القطاعات الحكومية والخاصة بهذا المجال، خصوصا أن الاتصالات السعودية ومن خلال هذا المؤتمر ستوقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركائها من الشركات العالمية الرائدة، لتحديث شبكاتها بتقنية الجيل الخامس 5G ، حيث ستكون STC الشركة الأولى التي تستخدم هذه التقنية، بعد أن نجحت تجاربها بهذا المجال.

وسيكون لمجموعة الاتصالات السعودية جناح مميز بالمؤتمر يقدم خلاله مسئوليها من الكفاءات السعودية الخدمات التي تقدمها المجموعة وأحدث التقنيات المستخدمة ، كما سيكون المؤتمر فرصة لقيادات الشركة للالتقاء بخبراء الاتصالات وتقنيات المعلومات وتبادل الخبرات معهم، والاستفادة من الحلول التقنية والابتكارية التي تعزز استدامة مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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STC تستعرض دورها في التحول الرقمي ودعم رؤية 2030 ببرشلونة
سبق

تشارك مجموعة الاتصالات السعودية STC في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس من العام الحالي، والذي يُعد من أهم التظاهرات الدولية التي تحتضن صناع القرار وخبراء التقنيات الاتصالية الأكبر من نوعها في العالم.

وتأتي مشاركة STC بهذا المحفل العالمي تأكيداً على حضورها العالمي في المحافل الدولية كأكبر شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون حضورها وتمثيلها للمملكة من خلال معرض متكامل تستعرض من خلاله دورها في التحول الرقمي، واستراتيجيتها الداعمة لرؤية المملكة 2030 ودعم القطاعات الحكومية والخاصة بهذا المجال، خصوصا أن الاتصالات السعودية ومن خلال هذا المؤتمر ستوقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركائها من الشركات العالمية الرائدة، لتحديث شبكاتها بتقنية الجيل الخامس 5G ، حيث ستكون STC الشركة الأولى التي تستخدم هذه التقنية، بعد أن نجحت تجاربها بهذا المجال.

وسيكون لمجموعة الاتصالات السعودية جناح مميز بالمؤتمر يقدم خلاله مسئوليها من الكفاءات السعودية الخدمات التي تقدمها المجموعة وأحدث التقنيات المستخدمة ، كما سيكون المؤتمر فرصة لقيادات الشركة للالتقاء بخبراء الاتصالات وتقنيات المعلومات وتبادل الخبرات معهم، والاستفادة من الحلول التقنية والابتكارية التي تعزز استدامة مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
03:35 PM

STC تستعرض دورها في التحول الرقمي ودعم رؤية 2030 ببرشلونة

خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC من 26 فبراير إلى 1 مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك مجموعة الاتصالات السعودية STC في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة، خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس من العام الحالي، والذي يُعد من أهم التظاهرات الدولية التي تحتضن صناع القرار وخبراء التقنيات الاتصالية الأكبر من نوعها في العالم.

وتأتي مشاركة STC بهذا المحفل العالمي تأكيداً على حضورها العالمي في المحافل الدولية كأكبر شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون حضورها وتمثيلها للمملكة من خلال معرض متكامل تستعرض من خلاله دورها في التحول الرقمي، واستراتيجيتها الداعمة لرؤية المملكة 2030 ودعم القطاعات الحكومية والخاصة بهذا المجال، خصوصا أن الاتصالات السعودية ومن خلال هذا المؤتمر ستوقع عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركائها من الشركات العالمية الرائدة، لتحديث شبكاتها بتقنية الجيل الخامس 5G ، حيث ستكون STC الشركة الأولى التي تستخدم هذه التقنية، بعد أن نجحت تجاربها بهذا المجال.

وسيكون لمجموعة الاتصالات السعودية جناح مميز بالمؤتمر يقدم خلاله مسئوليها من الكفاءات السعودية الخدمات التي تقدمها المجموعة وأحدث التقنيات المستخدمة ، كما سيكون المؤتمر فرصة لقيادات الشركة للالتقاء بخبراء الاتصالات وتقنيات المعلومات وتبادل الخبرات معهم، والاستفادة من الحلول التقنية والابتكارية التي تعزز استدامة مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

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