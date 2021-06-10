هطولات متفرقة بعسير أمس وتنبيه من رياح وأتربة على نجران اليوم

تنبيه الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة شرورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ11 مساءً.

وفي عسير، هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (رجال ألمع، وبارق، ومحايل عسير)، ومراكز بحر أبو سكينة، وتهامتيْ بللحمر وبللسمر، ومتنزهات السودة.