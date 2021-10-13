النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم ينبع" تعتمد الأسماء المرشحة لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24

تهدف إلى نشر ثقافة التميز وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي الأسماء المرشحة من الإدارة، للمرحلة الثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ24.

وهنأ مدير التعليم المرشحين للجائزة، حيث ترشح من "تعليم ينبع" قائدة الثانوية الخامسة فاطمة محمد سعيد الرفاعي وقائدة الثانوية الثامنة بينبع البحر تغريد بنت حامد الحربي، وقائد ابتدائية الإمام النووي أحمد بن محمد أحمد عيسى عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والمعلمة تغريد مسعود عبدالرحيم باجنيد من الثانوية الخامسة عن فئة المعلمة المتميزة والطالبة جود وليد مهنا باهويني من الثانوية الثانية بينبع الصناعية عن فئة الطالبة المتميزة.

وقالت منسقة الجائزة بتعليم ينبع فطيمة حامد الرفاعي: جائزة حمدان بن راشد تهدف إلى نشر ثقافة التميز، وذلك وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني.

وأشادت بجهود جميع اللجان وفريق العمل في الميدان التعليمي على مستوى الإدارة والجهود المتميزة من قبل المدارس المشاركة، متمنيةً لهن التوفيق بالمراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة.

من الجدير ذكره أن الجائزة التي انطلقت عام 1998، تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالأداء التعليمي في كافة مراحله وقطاعاته، والتشجيع على التميز وتعزيز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم في فروع الطالب المتميز في المرحلة الثانوية، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم ينبع" تعتمد الأسماء المرشحة لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي الأسماء المرشحة من الإدارة، للمرحلة الثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ24.

وهنأ مدير التعليم المرشحين للجائزة، حيث ترشح من "تعليم ينبع" قائدة الثانوية الخامسة فاطمة محمد سعيد الرفاعي وقائدة الثانوية الثامنة بينبع البحر تغريد بنت حامد الحربي، وقائد ابتدائية الإمام النووي أحمد بن محمد أحمد عيسى عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والمعلمة تغريد مسعود عبدالرحيم باجنيد من الثانوية الخامسة عن فئة المعلمة المتميزة والطالبة جود وليد مهنا باهويني من الثانوية الثانية بينبع الصناعية عن فئة الطالبة المتميزة.

وقالت منسقة الجائزة بتعليم ينبع فطيمة حامد الرفاعي: جائزة حمدان بن راشد تهدف إلى نشر ثقافة التميز، وذلك وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني.

وأشادت بجهود جميع اللجان وفريق العمل في الميدان التعليمي على مستوى الإدارة والجهود المتميزة من قبل المدارس المشاركة، متمنيةً لهن التوفيق بالمراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة.

من الجدير ذكره أن الجائزة التي انطلقت عام 1998، تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالأداء التعليمي في كافة مراحله وقطاعاته، والتشجيع على التميز وتعزيز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم في فروع الطالب المتميز في المرحلة الثانوية، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
03:22 PM

"تعليم ينبع" تعتمد الأسماء المرشحة لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24

تهدف إلى نشر ثقافة التميز وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
162

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي الأسماء المرشحة من الإدارة، للمرحلة الثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ24.

وهنأ مدير التعليم المرشحين للجائزة، حيث ترشح من "تعليم ينبع" قائدة الثانوية الخامسة فاطمة محمد سعيد الرفاعي وقائدة الثانوية الثامنة بينبع البحر تغريد بنت حامد الحربي، وقائد ابتدائية الإمام النووي أحمد بن محمد أحمد عيسى عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والمعلمة تغريد مسعود عبدالرحيم باجنيد من الثانوية الخامسة عن فئة المعلمة المتميزة والطالبة جود وليد مهنا باهويني من الثانوية الثانية بينبع الصناعية عن فئة الطالبة المتميزة.

وقالت منسقة الجائزة بتعليم ينبع فطيمة حامد الرفاعي: جائزة حمدان بن راشد تهدف إلى نشر ثقافة التميز، وذلك وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني.

وأشادت بجهود جميع اللجان وفريق العمل في الميدان التعليمي على مستوى الإدارة والجهود المتميزة من قبل المدارس المشاركة، متمنيةً لهن التوفيق بالمراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة.

من الجدير ذكره أن الجائزة التي انطلقت عام 1998، تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالأداء التعليمي في كافة مراحله وقطاعاته، والتشجيع على التميز وتعزيز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم في فروع الطالب المتميز في المرحلة الثانوية، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,629

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة