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رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس يشيد بجهود رعاية الحجاج

قال إنه تم توفير كافة الإمكانات لتأدية ضيوف الرحمن نسكهم بيسر

أشاد رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في رعاية الحجاج والعمار والزوار والعناية بالأماكن المقدسة.

وأكد أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده - حفظهما الله- وفرت كافة الخدمات الرفيعة والإمكانات المتقدمة التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينةً منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، لرئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، والوفد المرافق له، في مكتبه بمقر الوزارة بجدة، اليوم الاثنين، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان.

وفي ختام اللقاء، شكر وزير الحج والعمرة رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، على تعاونه وإشادته الكبيرة بالخدمات، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق - بفضل الله وتوفيقه- ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر جميع الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس يشيد بجهود رعاية الحجاج
سبق

أشاد رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في رعاية الحجاج والعمار والزوار والعناية بالأماكن المقدسة.

وأكد أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده - حفظهما الله- وفرت كافة الخدمات الرفيعة والإمكانات المتقدمة التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينةً منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، لرئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، والوفد المرافق له، في مكتبه بمقر الوزارة بجدة، اليوم الاثنين، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان.

وفي ختام اللقاء، شكر وزير الحج والعمرة رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، على تعاونه وإشادته الكبيرة بالخدمات، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق - بفضل الله وتوفيقه- ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر جميع الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:21 PM

رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس يشيد بجهود رعاية الحجاج

قال إنه تم توفير كافة الإمكانات لتأدية ضيوف الرحمن نسكهم بيسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أشاد رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، شوكت سودهن، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في رعاية الحجاج والعمار والزوار والعناية بالأماكن المقدسة.

وأكد أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده - حفظهما الله- وفرت كافة الخدمات الرفيعة والإمكانات المتقدمة التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينةً منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، لرئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، والوفد المرافق له، في مكتبه بمقر الوزارة بجدة، اليوم الاثنين، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة، الدكتور عبد العزيز وزان.

وفي ختام اللقاء، شكر وزير الحج والعمرة رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، على تعاونه وإشادته الكبيرة بالخدمات، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق - بفضل الله وتوفيقه- ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر جميع الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.

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