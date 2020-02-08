أكد وزير الشباب والرياضة والثقافة بمملكة المغرب، حسن عبيابة، أن المملكة العربية السعودية تضطلع بمسؤوليتها في خدمة الإسلام والمسلمين على أكمل وجه في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن المشاركة في المعارض الدولية للكتاب تعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة، ونبذ كل أشكال التطرف والغلوّ التي تنافيه. واطلع عبيابة خلال زيارته لجناح المملكة، أمس؛ حيث كان في استقباله المشرف على جناح المملكة بالمعرض ناصر بن طامي البقمي، وعدد من مشرفي الأركان بالجناح السعودي؛ على أقسام الجناح المتعددة ومنها ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما يعرض فيه من المصاحف والكتب والمراجع الإسلامية التي تُقدم للزوار. وأبان عبيابة أن تواجد المملكة في مثل هذا المعرض مهم جدًّا؛ لكونها قلب العالم الإسلامي والدولة المصدرة للثقافة والموروث الإسلامي العريق، منوهًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في نشر الإسلام الوسطي والموروث العلمي الصحيح للتاريخ والحضارة الإسلامية؛ من خلال النشر والتأليف، لاسيما طباعة القرآن الكريم وتراجم معانيه بلغات عالمية. ووصف الوزير المغربي الهدية التي تلقاها من ركن الشؤون الإسلامية في ختام زيارته لجناح المملكة، بأعظم وأفخم هدية حصل عليها، مثنيًا على جهود السعودية في طباعة المصحف الشريف والعناية به من خلال أكبر مطبعة في العالم تعنى بخدمة القرآن الكريم بالمدينة المنورة؛ وهي مجمع الملك فهد. وقدّم المشرف على الجناح لوزير الرياضة المغربية، مجموعة من مطبوعات وإصدارات الشؤون الإسلامية العلمية، والتقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة. جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل استقبال زوار معرض المغرب الدولي للكتاب، ويحظى ركنها بتوافد أعداد كبيرة من الزوار على اختلاف شرائحهم العمرية، الذين يحرصون على اقتناء نسخ من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من 74 لغة عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، إلى جانب الإصدارات العلمية المتنوعة في مختلف العلوم الإسلامية، والتي توزع بالمجان وبكميات كبيرة.

"وزير الثقافة المغربي": السعودية هي قلب العالم الإسلامي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-08 أكد وزير الشباب والرياضة والثقافة بمملكة المغرب، حسن عبيابة، أن المملكة العربية السعودية تضطلع بمسؤوليتها في خدمة الإسلام والمسلمين على أكمل وجه في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن المشاركة في المعارض الدولية للكتاب تعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة، ونبذ كل أشكال التطرف والغلوّ التي تنافيه.



واطلع عبيابة خلال زيارته لجناح المملكة، أمس؛ حيث كان في استقباله المشرف على جناح المملكة بالمعرض ناصر بن طامي البقمي، وعدد من مشرفي الأركان بالجناح السعودي؛ على أقسام الجناح المتعددة ومنها ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما يعرض فيه من المصاحف والكتب والمراجع الإسلامية التي تُقدم للزوار.



وأبان عبيابة أن تواجد المملكة في مثل هذا المعرض مهم جدًّا؛ لكونها قلب العالم الإسلامي والدولة المصدرة للثقافة والموروث الإسلامي العريق، منوهًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في نشر الإسلام الوسطي والموروث العلمي الصحيح للتاريخ والحضارة الإسلامية؛ من خلال النشر والتأليف، لاسيما طباعة القرآن الكريم وتراجم معانيه بلغات عالمية.



ووصف الوزير المغربي الهدية التي تلقاها من ركن الشؤون الإسلامية في ختام زيارته لجناح المملكة، بأعظم وأفخم هدية حصل عليها، مثنيًا على جهود السعودية في طباعة المصحف الشريف والعناية به من خلال أكبر مطبعة في العالم تعنى بخدمة القرآن الكريم بالمدينة المنورة؛ وهي مجمع الملك فهد.



وقدّم المشرف على الجناح لوزير الرياضة المغربية، مجموعة من مطبوعات وإصدارات الشؤون الإسلامية العلمية، والتقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.



جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل استقبال زوار معرض المغرب الدولي للكتاب، ويحظى ركنها بتوافد أعداد كبيرة من الزوار على اختلاف شرائحهم العمرية، الذين يحرصون على اقتناء نسخ من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من 74 لغة عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، إلى جانب الإصدارات العلمية المتنوعة في مختلف العلوم الإسلامية، والتي توزع بالمجان وبكميات كبيرة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 01:47 PM

"وزير الثقافة المغربي": السعودية هي قلب العالم الإسلامي قال: مشاركتها بمعرض الكتاب تعكس رسالتها في خدمة الإسلام





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أكد وزير الشباب والرياضة والثقافة بمملكة المغرب، حسن عبيابة، أن المملكة العربية السعودية تضطلع بمسؤوليتها في خدمة الإسلام والمسلمين على أكمل وجه في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن المشاركة في المعارض الدولية للكتاب تعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة، ونبذ كل أشكال التطرف والغلوّ التي تنافيه.



واطلع عبيابة خلال زيارته لجناح المملكة، أمس؛ حيث كان في استقباله المشرف على جناح المملكة بالمعرض ناصر بن طامي البقمي، وعدد من مشرفي الأركان بالجناح السعودي؛ على أقسام الجناح المتعددة ومنها ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وما يعرض فيه من المصاحف والكتب والمراجع الإسلامية التي تُقدم للزوار.



وأبان عبيابة أن تواجد المملكة في مثل هذا المعرض مهم جدًّا؛ لكونها قلب العالم الإسلامي والدولة المصدرة للثقافة والموروث الإسلامي العريق، منوهًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في نشر الإسلام الوسطي والموروث العلمي الصحيح للتاريخ والحضارة الإسلامية؛ من خلال النشر والتأليف، لاسيما طباعة القرآن الكريم وتراجم معانيه بلغات عالمية.



ووصف الوزير المغربي الهدية التي تلقاها من ركن الشؤون الإسلامية في ختام زيارته لجناح المملكة، بأعظم وأفخم هدية حصل عليها، مثنيًا على جهود السعودية في طباعة المصحف الشريف والعناية به من خلال أكبر مطبعة في العالم تعنى بخدمة القرآن الكريم بالمدينة المنورة؛ وهي مجمع الملك فهد.



وقدّم المشرف على الجناح لوزير الرياضة المغربية، مجموعة من مطبوعات وإصدارات الشؤون الإسلامية العلمية، والتقطت الصور التذكارية بتلك المناسبة.



جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل استقبال زوار معرض المغرب الدولي للكتاب، ويحظى ركنها بتوافد أعداد كبيرة من الزوار على اختلاف شرائحهم العمرية، الذين يحرصون على اقتناء نسخ من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من 74 لغة عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، إلى جانب الإصدارات العلمية المتنوعة في مختلف العلوم الإسلامية، والتي توزع بالمجان وبكميات كبيرة.