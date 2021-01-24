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الديوان العام للمحاسبة يطلق برامجه التدريبية لـ2022

في إطار تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية

أعلن الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- عن إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام (2022م) لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وذكر المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبة المزمع تقديمها (64) برنامجًا تدريبيًّا، تشتمل على موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، والزكاة والضرائب، والمحاسبة القضائية، والرقابة على المستودعات الحكومية، والإدارة المالية، والمنافسات والمشتريات الحكومية).

وأكد أن هذه البرامج التدريبية، تأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.

وأشار "الغامدي" إلى أن الديوان -ممثلًا في المركز السعودي "تدريب"- نفّذ العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن تدريب ما يزيد على (2500) متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية.

يُذكر أن الديوان أتاح للراغبين معرفة المعلومات اللازمة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها، والجداول الزمنية للتسجيل وتنفيذها من خلال الرابط: https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=20.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان العام للمحاسبة يطلق برامجه التدريبية لـ2022
سبق

أعلن الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- عن إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام (2022م) لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وذكر المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبة المزمع تقديمها (64) برنامجًا تدريبيًّا، تشتمل على موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، والزكاة والضرائب، والمحاسبة القضائية، والرقابة على المستودعات الحكومية، والإدارة المالية، والمنافسات والمشتريات الحكومية).

وأكد أن هذه البرامج التدريبية، تأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.

وأشار "الغامدي" إلى أن الديوان -ممثلًا في المركز السعودي "تدريب"- نفّذ العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن تدريب ما يزيد على (2500) متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية.

يُذكر أن الديوان أتاح للراغبين معرفة المعلومات اللازمة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها، والجداول الزمنية للتسجيل وتنفيذها من خلال الرابط: https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=20.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:09 PM

الديوان العام للمحاسبة يطلق برامجه التدريبية لـ2022

في إطار تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- عن إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام (2022م) لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وذكر المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبة المزمع تقديمها (64) برنامجًا تدريبيًّا، تشتمل على موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، والزكاة والضرائب، والمحاسبة القضائية، والرقابة على المستودعات الحكومية، والإدارة المالية، والمنافسات والمشتريات الحكومية).

وأكد أن هذه البرامج التدريبية، تأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.

وأشار "الغامدي" إلى أن الديوان -ممثلًا في المركز السعودي "تدريب"- نفّذ العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي أسفرت عن تدريب ما يزيد على (2500) متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية.

يُذكر أن الديوان أتاح للراغبين معرفة المعلومات اللازمة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها، والجداول الزمنية للتسجيل وتنفيذها من خلال الرابط: https://www.gca.gov.sa/PageDetails?id=20.

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