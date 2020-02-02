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حادثة طعن لندن خلفت إصابتين ومقتل المهاجم

الشرطة أشارت إلى دوافع إرهابية للاعتداء

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء إرهابي بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن اليوم (الأحد).

وأفادت شرطة لندن في تغريدة أوردتها "فرانس 24" بأن "الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي".

وأضافت أن هناك جريحين، تنتظر معرفة حالتهما.

وبينت أنها "تجري تقييماً للأوضاع، متحدثة عن دوافع إرهابية للاعتداء.

من جهته، ذكر شاهد عيان أنه رأى رجلاً يحمل خنجراً في ستريتهام يلاحقه شخص - افترض أنه شرطي متخف- بما أنه كان بلباس مدني.

وقال الشاهد: "أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أني سمعت ثلاث طلقات".

بريطانيا الشرطة البريطانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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حادثة طعن لندن خلفت إصابتين ومقتل المهاجم
سبق

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء إرهابي بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن اليوم (الأحد).

وأفادت شرطة لندن في تغريدة أوردتها "فرانس 24" بأن "الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي".

وأضافت أن هناك جريحين، تنتظر معرفة حالتهما.

وبينت أنها "تجري تقييماً للأوضاع، متحدثة عن دوافع إرهابية للاعتداء.

من جهته، ذكر شاهد عيان أنه رأى رجلاً يحمل خنجراً في ستريتهام يلاحقه شخص - افترض أنه شرطي متخف- بما أنه كان بلباس مدني.

وقال الشاهد: "أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أني سمعت ثلاث طلقات".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

حادثة طعن لندن خلفت إصابتين ومقتل المهاجم

الشرطة أشارت إلى دوافع إرهابية للاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء إرهابي بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن اليوم (الأحد).

وأفادت شرطة لندن في تغريدة أوردتها "فرانس 24" بأن "الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي".

وأضافت أن هناك جريحين، تنتظر معرفة حالتهما.

وبينت أنها "تجري تقييماً للأوضاع، متحدثة عن دوافع إرهابية للاعتداء.

من جهته، ذكر شاهد عيان أنه رأى رجلاً يحمل خنجراً في ستريتهام يلاحقه شخص - افترض أنه شرطي متخف- بما أنه كان بلباس مدني.

وقال الشاهد: "أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أني سمعت ثلاث طلقات".

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