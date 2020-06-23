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"آسبن" مستعدة لإنتاج 10 ملايين قرص "ديكساميثاسون" خلال شهر

ثبتت فاعليته في تقليل وفيات "كورونا"

أعلن المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية ستيفن سعد، اليوم (الثلاثاء)، استعداد الشركة لطرح عشرة ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون" خلال شهر.

وذكر "سعد" أن شركة آسبن نظرت إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، كما تتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهرت نتائج التجارب أن "الديكساميثاسون" أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 بواقع الثلث مقارنة بعقار وهمي، وذلك حسبما ذكر علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب إفريقيا ولها حصة في سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22 في المئة، كلا من الحقن والأقراص من عقار "ديكساميثاسون" وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

فيروس كورونا الجديد

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"آسبن" مستعدة لإنتاج 10 ملايين قرص "ديكساميثاسون" خلال شهر
سبق

أعلن المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية ستيفن سعد، اليوم (الثلاثاء)، استعداد الشركة لطرح عشرة ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون" خلال شهر.

وذكر "سعد" أن شركة آسبن نظرت إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، كما تتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهرت نتائج التجارب أن "الديكساميثاسون" أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 بواقع الثلث مقارنة بعقار وهمي، وذلك حسبما ذكر علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب إفريقيا ولها حصة في سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22 في المئة، كلا من الحقن والأقراص من عقار "ديكساميثاسون" وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:23 PM

"آسبن" مستعدة لإنتاج 10 ملايين قرص "ديكساميثاسون" خلال شهر

ثبتت فاعليته في تقليل وفيات "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية ستيفن سعد، اليوم (الثلاثاء)، استعداد الشركة لطرح عشرة ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون" خلال شهر.

وذكر "سعد" أن شركة آسبن نظرت إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، كما تتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهرت نتائج التجارب أن "الديكساميثاسون" أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 بواقع الثلث مقارنة بعقار وهمي، وذلك حسبما ذكر علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب إفريقيا ولها حصة في سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22 في المئة، كلا من الحقن والأقراص من عقار "ديكساميثاسون" وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

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