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السودان.. حصيلة قتلى الاحتجاجات ترتفع إلى 6

أحدهم لفظ أنفاسه اليوم متأثرًا بإصابته

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات برصاص القوات الأمنية إلى 6 قتلى.

وذكرت اللجنة في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن متظاهرًا تُوُفي صباح اليوم؛ جرّاء إصابته بالرصاص في احتجاجات أمس، التي شارك فيها الآلاف في الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى، وشهدت مقتل 5 محتجين.

وأشارت إلى أن ضحايا الأحداث التي شهدها السودان منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وصل إلى 21 ضحية.

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السودان.. حصيلة قتلى الاحتجاجات ترتفع إلى 6
سبق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات برصاص القوات الأمنية إلى 6 قتلى.

وذكرت اللجنة في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن متظاهرًا تُوُفي صباح اليوم؛ جرّاء إصابته بالرصاص في احتجاجات أمس، التي شارك فيها الآلاف في الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى، وشهدت مقتل 5 محتجين.

وأشارت إلى أن ضحايا الأحداث التي شهدها السودان منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وصل إلى 21 ضحية.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
02:26 PM

السودان.. حصيلة قتلى الاحتجاجات ترتفع إلى 6

أحدهم لفظ أنفاسه اليوم متأثرًا بإصابته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات برصاص القوات الأمنية إلى 6 قتلى.

وذكرت اللجنة في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن متظاهرًا تُوُفي صباح اليوم؛ جرّاء إصابته بالرصاص في احتجاجات أمس، التي شارك فيها الآلاف في الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى، وشهدت مقتل 5 محتجين.

وأشارت إلى أن ضحايا الأحداث التي شهدها السودان منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وصل إلى 21 ضحية.

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