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"أولى موجات البرد الجاد" تتهيّأ .. "الزعاق": اليوم يبدأ "القلب" .. "المربعانية" الثاني

قال: نجم مدته 13 يوماً ضمن حيز الوسم .. أمطاره لها نفس التأثير والاعتدال في مقدمته

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله".

وأضاف: "خلاله يشتد البرد على الشمالية من #السعودية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاءٌ من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد".

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"أولى موجات البرد الجاد" تتهيّأ .. "الزعاق": اليوم يبدأ "القلب" .. "المربعانية" الثاني
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله".

وأضاف: "خلاله يشتد البرد على الشمالية من #السعودية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاءٌ من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد".

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:43 AM

"أولى موجات البرد الجاد" تتهيّأ .. "الزعاق": اليوم يبدأ "القلب" .. "المربعانية" الثاني

قال: نجم مدته 13 يوماً ضمن حيز الوسم .. أمطاره لها نفس التأثير والاعتدال في مقدمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,670

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله".

وأضاف: "خلاله يشتد البرد على الشمالية من #السعودية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاءٌ من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد".

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