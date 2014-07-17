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"حركية" تنظم ملتقى ترفيهياً لمنسوبيها بمنتزة درة الساحل بالثمامة

اشتمل على محاضرات ومسابقات وأناشيد وبعض الفقرات المسلية

نظّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”، مساء السبت، ملتقى حركية لمنسوبيها من ذوي الإعاقة “رجال ونساء”، وذلك بحضورٍ فاقَ عدده ٤٠٠ عضو في منتزه درة الساحل الترفيهي بالثمامة.

يأتي ذلك ضِمن برامجها التي تُنَفذها، وحرصاً من الجمعية على منتسبيها وتبادل الآراء والتعارف فيما بينهم وبين أسرهم، وإضفاء أجواء ممتعة عليهم؛ حيث تم إعداد برنامج للملتقى يحتوي على فقرات متنوعة من محاضرات ومسابقات وأناشيد وبعض الفقرات المسلية.

وكان البرنامج قد بدأ بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة الحركية بمجموعة من الأناشيد والقصائد والمواقف الطريفة التي لاقت استحسان تلا ذلك مشاركة فريق حركية بلعبة كرة الطائرة في وضع الجلوس.

وقدم مدير عام الجمعية، محمد بن سعد الحمالي، شكره لرعاة الحفل، وللقائمين على هذا الملتقى من تنظيم فريق حركية التطوعي وحرص الجمعية على استمراريته وتطويره.

وشارك في هذا البرنامج عددٌ من حديثي الإعاقة من مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية؛ وذلك بهدف دمجهم بالمجتمع، والالتقاء بمن سبقهم في هذا المجال لتبادل الخبرات، وكيفية تغلبهم على الإعاقة.

وفي الختام تم تقديم هدايا قيمة لكل مَن حضر الملتقى بقسم الرجال وكذلك النساء، بالإضافة إلى تقديم هدايا لأطفال وأبناء منسوبي الجمعية.

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"حركية" تنظم ملتقى ترفيهياً لمنسوبيها بمنتزة درة الساحل بالثمامة
سبق

نظّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”، مساء السبت، ملتقى حركية لمنسوبيها من ذوي الإعاقة “رجال ونساء”، وذلك بحضورٍ فاقَ عدده ٤٠٠ عضو في منتزه درة الساحل الترفيهي بالثمامة.

يأتي ذلك ضِمن برامجها التي تُنَفذها، وحرصاً من الجمعية على منتسبيها وتبادل الآراء والتعارف فيما بينهم وبين أسرهم، وإضفاء أجواء ممتعة عليهم؛ حيث تم إعداد برنامج للملتقى يحتوي على فقرات متنوعة من محاضرات ومسابقات وأناشيد وبعض الفقرات المسلية.

وكان البرنامج قد بدأ بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة الحركية بمجموعة من الأناشيد والقصائد والمواقف الطريفة التي لاقت استحسان تلا ذلك مشاركة فريق حركية بلعبة كرة الطائرة في وضع الجلوس.

وقدم مدير عام الجمعية، محمد بن سعد الحمالي، شكره لرعاة الحفل، وللقائمين على هذا الملتقى من تنظيم فريق حركية التطوعي وحرص الجمعية على استمراريته وتطويره.

وشارك في هذا البرنامج عددٌ من حديثي الإعاقة من مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية؛ وذلك بهدف دمجهم بالمجتمع، والالتقاء بمن سبقهم في هذا المجال لتبادل الخبرات، وكيفية تغلبهم على الإعاقة.

وفي الختام تم تقديم هدايا قيمة لكل مَن حضر الملتقى بقسم الرجال وكذلك النساء، بالإضافة إلى تقديم هدايا لأطفال وأبناء منسوبي الجمعية.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:44 PM

"حركية" تنظم ملتقى ترفيهياً لمنسوبيها بمنتزة درة الساحل بالثمامة

اشتمل على محاضرات ومسابقات وأناشيد وبعض الفقرات المسلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية”، مساء السبت، ملتقى حركية لمنسوبيها من ذوي الإعاقة “رجال ونساء”، وذلك بحضورٍ فاقَ عدده ٤٠٠ عضو في منتزه درة الساحل الترفيهي بالثمامة.

يأتي ذلك ضِمن برامجها التي تُنَفذها، وحرصاً من الجمعية على منتسبيها وتبادل الآراء والتعارف فيما بينهم وبين أسرهم، وإضفاء أجواء ممتعة عليهم؛ حيث تم إعداد برنامج للملتقى يحتوي على فقرات متنوعة من محاضرات ومسابقات وأناشيد وبعض الفقرات المسلية.

وكان البرنامج قد بدأ بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة الحركية بمجموعة من الأناشيد والقصائد والمواقف الطريفة التي لاقت استحسان تلا ذلك مشاركة فريق حركية بلعبة كرة الطائرة في وضع الجلوس.

وقدم مدير عام الجمعية، محمد بن سعد الحمالي، شكره لرعاة الحفل، وللقائمين على هذا الملتقى من تنظيم فريق حركية التطوعي وحرص الجمعية على استمراريته وتطويره.

وشارك في هذا البرنامج عددٌ من حديثي الإعاقة من مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية؛ وذلك بهدف دمجهم بالمجتمع، والالتقاء بمن سبقهم في هذا المجال لتبادل الخبرات، وكيفية تغلبهم على الإعاقة.

وفي الختام تم تقديم هدايا قيمة لكل مَن حضر الملتقى بقسم الرجال وكذلك النساء، بالإضافة إلى تقديم هدايا لأطفال وأبناء منسوبي الجمعية.

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