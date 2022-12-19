"البيئة": لهذا السبب خفَّضنا استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب بنهاية السنة المالية

قالت إن توفير المياه الجوفية ورفع كفاءة استخدامها أحد أهم منجزات الوزارة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيقها إنجازًا في نهاية السنة المالية الحالية، يتمثل في خفض استهلاك المياه ٨ مليارات متر مكعب.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة، نشرتها عبر منصة التواصل "تويتر": "توفير المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدامها، أحد أهم منجزات الوزارة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء".

وأضافت: "أنجزنا في عام ٢٠١٩م خفض استهلاك المياه من ١٧ مليارًا إلى ٩ مليارات متر مكعب بسبب قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء، وكانت النتائج المساهمة في التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد المائية والأراضي".