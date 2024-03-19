"الأمن العام" يعلن إيقاف جميع المزادات والحراجات "مؤقتاً"

أعلن الأمن العام، إیقاف جمیع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بھا مؤقتاً.
وأكد أن ذلك القرار يأتي للوقایة من فیروس كورونا الجدید, ومنعاً لانتشاره.
أعلن الأمن العام، إیقاف جمیع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بھا مؤقتاً.
وأكد أن ذلك القرار يأتي للوقایة من فیروس كورونا الجدید, ومنعاً لانتشاره.
فيروس كورونا الجديد
أعلن الأمن العام، إیقاف جمیع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بھا مؤقتاً.
وأكد أن ذلك القرار يأتي للوقایة من فیروس كورونا الجدید, ومنعاً لانتشاره.
أعلن الأمن العام، إیقاف جمیع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بھا مؤقتاً.
وأكد أن ذلك القرار يأتي للوقایة من فیروس كورونا الجدید, ومنعاً لانتشاره.