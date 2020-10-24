الكاميرون.. مقتل 5 أطفال واصابة 9 آخرين جراء هجوم مسلح على مدرسة

المهاجمون وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي فأطلقوا النار عليهم

أعلن مسؤولون في الكاميرون أن خمسة أطفال قتلوا وأصيب تسعة آخرون بجروح بليغة اليوم السبت جراء هجوم مسلح على مدرسة في مدينة كومبا جنوب غرب البلاد.

وذكر نائب حاكم كومبا، علي أنوغو، في حديث لوكالة "رويترز" أن الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم، مؤكدًا أن المهاجمين وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي وأطلقوا النار عليهم.



وحمل المسؤولون الكاميرونيون الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في غرب البلاد المسؤولية عن الهجوم.

