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جدة.. الدفاع المدني يكافح حريقًا اندلع في عدة مستودعات

"القرني": فريق التحقيق باشر أعماله.. ولا إصابات

تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريقًا نشب بعدد من المستودعات بحي المحجر جنوب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً عند الساعة (15:09) عن تصاعد ألسنة اللهب من أحد المستودعات.

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وعند وصولها اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات.

وأوضح أن الفرق عملت على عزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق للمواقع المجاورة، ولا زالت تعمل لإخماد الحريق بشكل تام.

وأشار القرني إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الدفاع المدني يكافح حريقًا اندلع في عدة مستودعات
سبق

تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريقًا نشب بعدد من المستودعات بحي المحجر جنوب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً عند الساعة (15:09) عن تصاعد ألسنة اللهب من أحد المستودعات.

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وعند وصولها اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات.

وأوضح أن الفرق عملت على عزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق للمواقع المجاورة، ولا زالت تعمل لإخماد الحريق بشكل تام.

وأشار القرني إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:43 PM

جدة.. الدفاع المدني يكافح حريقًا اندلع في عدة مستودعات

"القرني": فريق التحقيق باشر أعماله.. ولا إصابات

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عبدالله الراجحي - جدة
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تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريقًا نشب بعدد من المستودعات بحي المحجر جنوب المحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً عند الساعة (15:09) عن تصاعد ألسنة اللهب من أحد المستودعات.

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وعند وصولها اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات.

وأوضح أن الفرق عملت على عزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق للمواقع المجاورة، ولا زالت تعمل لإخماد الحريق بشكل تام.

وأشار القرني إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

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