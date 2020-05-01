النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مشهد أخاذ.. قطار مضيء في سماء السعودية.. تعرف على قصته

أقمارٌ صناعية عبرت بشكل سريع وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت

شاهد بعض سكان السعودية، مساء أمس الجمعة، قطارًا مضيئًا في السماء شكل مشهدًا رائعًا، فيما ذكر الفلكي "مُلهم هندي" أن الأجسام المضيئة التي عبرت السماء بشكل سريع وكانت متراصة خلف بعض، تعد الدفعة السابعة من أقمار ‎"ستارلينك" التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" الأسبوع الماضي، وكان عددها ٦٠ قمرًا صغير الحجم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٠ قمرًا، وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت.

ووصفت المجموعة الأولى بأنها مشهد لم تعتده الأرض من قبل، بعد أن أطلقت شركة "سبيس إكس" لمؤسسها إيلون ماسك، 60 قمرًا صناعيًا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم "ستارلينك".

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارًا مضيئًا مكوّنًا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده "ماركو لانغبروك" المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية، وفقًا لموقع "سبيس دوت كوم"، وكتب "ماركو" على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته، استعدوا لمشهد أخّاذ".

وقال "ماركو" إنه استخدم معرفته بارتفاع المدار الذي ستطلق فيه الأقمار الصناعية في تعقبها ومعرفة مكانها في سماء الأرض ليلاً.

وبحسب "ماركو"؛ فإن مشهد "قطار الأقمار الصناعية" لا يتاح للمرء رؤيته كل يوم؛ موضحًا أن القطار سيعبر الفضاء مرتين أو ثلاث مرات كل ليلة، قبل أن تنتشر لاحقًا في مواقعها المحددة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مشهد أخاذ.. قطار مضيء في سماء السعودية.. تعرف على قصته
سبق

شاهد بعض سكان السعودية، مساء أمس الجمعة، قطارًا مضيئًا في السماء شكل مشهدًا رائعًا، فيما ذكر الفلكي "مُلهم هندي" أن الأجسام المضيئة التي عبرت السماء بشكل سريع وكانت متراصة خلف بعض، تعد الدفعة السابعة من أقمار ‎"ستارلينك" التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" الأسبوع الماضي، وكان عددها ٦٠ قمرًا صغير الحجم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٠ قمرًا، وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت.

ووصفت المجموعة الأولى بأنها مشهد لم تعتده الأرض من قبل، بعد أن أطلقت شركة "سبيس إكس" لمؤسسها إيلون ماسك، 60 قمرًا صناعيًا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم "ستارلينك".

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارًا مضيئًا مكوّنًا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده "ماركو لانغبروك" المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية، وفقًا لموقع "سبيس دوت كوم"، وكتب "ماركو" على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته، استعدوا لمشهد أخّاذ".

وقال "ماركو" إنه استخدم معرفته بارتفاع المدار الذي ستطلق فيه الأقمار الصناعية في تعقبها ومعرفة مكانها في سماء الأرض ليلاً.

وبحسب "ماركو"؛ فإن مشهد "قطار الأقمار الصناعية" لا يتاح للمرء رؤيته كل يوم؛ موضحًا أن القطار سيعبر الفضاء مرتين أو ثلاث مرات كل ليلة، قبل أن تنتشر لاحقًا في مواقعها المحددة لها.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
12:23 AM

في مشهد أخاذ.. قطار مضيء في سماء السعودية.. تعرف على قصته

أقمارٌ صناعية عبرت بشكل سريع وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
5,595

شاهد بعض سكان السعودية، مساء أمس الجمعة، قطارًا مضيئًا في السماء شكل مشهدًا رائعًا، فيما ذكر الفلكي "مُلهم هندي" أن الأجسام المضيئة التي عبرت السماء بشكل سريع وكانت متراصة خلف بعض، تعد الدفعة السابعة من أقمار ‎"ستارلينك" التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" الأسبوع الماضي، وكان عددها ٦٠ قمرًا صغير الحجم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٠ قمرًا، وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت.

ووصفت المجموعة الأولى بأنها مشهد لم تعتده الأرض من قبل، بعد أن أطلقت شركة "سبيس إكس" لمؤسسها إيلون ماسك، 60 قمرًا صناعيًا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم "ستارلينك".

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارًا مضيئًا مكوّنًا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده "ماركو لانغبروك" المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية، وفقًا لموقع "سبيس دوت كوم"، وكتب "ماركو" على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته، استعدوا لمشهد أخّاذ".

وقال "ماركو" إنه استخدم معرفته بارتفاع المدار الذي ستطلق فيه الأقمار الصناعية في تعقبها ومعرفة مكانها في سماء الأرض ليلاً.

وبحسب "ماركو"؛ فإن مشهد "قطار الأقمار الصناعية" لا يتاح للمرء رؤيته كل يوم؛ موضحًا أن القطار سيعبر الفضاء مرتين أو ثلاث مرات كل ليلة، قبل أن تنتشر لاحقًا في مواقعها المحددة لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,437
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,818

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة