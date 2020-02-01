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"صالح أبو نخاع" يعتذر لـ"النصر" ومسؤوليه عقب أحداث مباراة "ضمك"

اعتذر صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، للنصر ومسؤوليه عبرر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تصريحات مدرب فريقه الجزائري نور الدين بن زكري.

وغرّد أبو نخاع قائلاً: "أعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي أن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي #النصر أو رجالاته وجمهوره العريض.. نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا.. دمتم بخير".

وكان مدرب الفريق نور الدين بن زكري قد شن هجوماً لاذعًا على التحكيم بسبب الوقت الإضافي المحتسب في المباراة والذي أسفر عن هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء.

وقال بن زكري في تصريحاته "إن النصر لو ظل يلعب شهراً كاملاً أمام فريقه، لن يفوز إلا بركلة جزاء"، منتقداً في الوقت ذاته خسارة فريقه لمباريات عديدة بسبب تلك الركلات.

رئيس ضمك صالح أبو نخاع ضمك النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"صالح أبو نخاع" يعتذر لـ"النصر" ومسؤوليه عقب أحداث مباراة "ضمك"
سبق

اعتذر صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، للنصر ومسؤوليه عبرر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تصريحات مدرب فريقه الجزائري نور الدين بن زكري.

وغرّد أبو نخاع قائلاً: "أعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي أن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي #النصر أو رجالاته وجمهوره العريض.. نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا.. دمتم بخير".

وكان مدرب الفريق نور الدين بن زكري قد شن هجوماً لاذعًا على التحكيم بسبب الوقت الإضافي المحتسب في المباراة والذي أسفر عن هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء.

وقال بن زكري في تصريحاته "إن النصر لو ظل يلعب شهراً كاملاً أمام فريقه، لن يفوز إلا بركلة جزاء"، منتقداً في الوقت ذاته خسارة فريقه لمباريات عديدة بسبب تلك الركلات.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
04:52 PM

"صالح أبو نخاع" يعتذر لـ"النصر" ومسؤوليه عقب أحداث مباراة "ضمك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتذر صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، للنصر ومسؤوليه عبرر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تصريحات مدرب فريقه الجزائري نور الدين بن زكري.

وغرّد أبو نخاع قائلاً: "أعتذر باسمي واسم كل ضمكاوي أن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي #النصر أو رجالاته وجمهوره العريض.. نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا.. دمتم بخير".

وكان مدرب الفريق نور الدين بن زكري قد شن هجوماً لاذعًا على التحكيم بسبب الوقت الإضافي المحتسب في المباراة والذي أسفر عن هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء.

وقال بن زكري في تصريحاته "إن النصر لو ظل يلعب شهراً كاملاً أمام فريقه، لن يفوز إلا بركلة جزاء"، منتقداً في الوقت ذاته خسارة فريقه لمباريات عديدة بسبب تلك الركلات.

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