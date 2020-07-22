النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في تصرف بطولي.. مراهقة تُواجه مسلحي طالبان "بمفردها" وتنتقم لوالديها

المسلحون اقتحموا المنزل و"سحلوا الأب والأم من المنزل قبل أن يقتلوهما"

في تصرف وُصف بالبطولي، أطلقت مراهقةٌ أفغانية النارَ على مسلحين من طالبان، فقتلت اثنين وأصابت آخرين، بعدما شن أعضاء الحركة هجومًا على منزلها وقتلوا والديها.

واقتحم مسلحو طالبان بيت الأسرة في قرية غريوا الأسبوع الماضي؛ بهدف الانتقام من الأب الذي كان من أنصار الحكومة.

وقال مسؤولون من إقليم غور وسط أفغانستان: إن المسلحين "سحلوا الأب والأم من المنزل قبل أن يقتلوهما"، فما كان من الابنة "قمر غول"؛ إلا أن استخدمت بندقية كانت في المنزل وأطلقت النار على المسلحين.

وقتلت "قمر" -التي قدّرت وسائل إعلام محلية عمرها بما بين 14 و16 عامًا- اثنين من المسلحين وأصابت آخرين؛ لكنها نجت بحياتها هي وشقيقها.

ووفق "سكاي نيوز" استعان المسلحون بالمزيد من زملائهم؛ لكن أهل القرية والقوات الحكومية تصدوا لهم.

أما "قمر" وشقيقها الأصغر؛ فقد نقلتهما قوات الأمن إلى مكان آمن؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم الحكومة المحلية محمد عارف عابر.

وانتشرت صور "قمر" على وسائل التواصل الاجتماعي، ووُصفت على نطاق واسع بـ"البطلة".

وكتبت نجيبة رحمي على "فيسبوك": "نرفع القبعات لشجاعتها. حسنًا فعلت"؛ بينما اعتبرت فضيلة علي زادة، أن "قمر" تمثل "قوة فتيات أفغانستان".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في تصرف بطولي.. مراهقة تُواجه مسلحي طالبان "بمفردها" وتنتقم لوالديها
سبق

في تصرف وُصف بالبطولي، أطلقت مراهقةٌ أفغانية النارَ على مسلحين من طالبان، فقتلت اثنين وأصابت آخرين، بعدما شن أعضاء الحركة هجومًا على منزلها وقتلوا والديها.

واقتحم مسلحو طالبان بيت الأسرة في قرية غريوا الأسبوع الماضي؛ بهدف الانتقام من الأب الذي كان من أنصار الحكومة.

وقال مسؤولون من إقليم غور وسط أفغانستان: إن المسلحين "سحلوا الأب والأم من المنزل قبل أن يقتلوهما"، فما كان من الابنة "قمر غول"؛ إلا أن استخدمت بندقية كانت في المنزل وأطلقت النار على المسلحين.

وقتلت "قمر" -التي قدّرت وسائل إعلام محلية عمرها بما بين 14 و16 عامًا- اثنين من المسلحين وأصابت آخرين؛ لكنها نجت بحياتها هي وشقيقها.

ووفق "سكاي نيوز" استعان المسلحون بالمزيد من زملائهم؛ لكن أهل القرية والقوات الحكومية تصدوا لهم.

أما "قمر" وشقيقها الأصغر؛ فقد نقلتهما قوات الأمن إلى مكان آمن؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم الحكومة المحلية محمد عارف عابر.

وانتشرت صور "قمر" على وسائل التواصل الاجتماعي، ووُصفت على نطاق واسع بـ"البطلة".

وكتبت نجيبة رحمي على "فيسبوك": "نرفع القبعات لشجاعتها. حسنًا فعلت"؛ بينما اعتبرت فضيلة علي زادة، أن "قمر" تمثل "قوة فتيات أفغانستان".

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
11:11 AM

في تصرف بطولي.. مراهقة تُواجه مسلحي طالبان "بمفردها" وتنتقم لوالديها

المسلحون اقتحموا المنزل و"سحلوا الأب والأم من المنزل قبل أن يقتلوهما"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,430

في تصرف وُصف بالبطولي، أطلقت مراهقةٌ أفغانية النارَ على مسلحين من طالبان، فقتلت اثنين وأصابت آخرين، بعدما شن أعضاء الحركة هجومًا على منزلها وقتلوا والديها.

واقتحم مسلحو طالبان بيت الأسرة في قرية غريوا الأسبوع الماضي؛ بهدف الانتقام من الأب الذي كان من أنصار الحكومة.

وقال مسؤولون من إقليم غور وسط أفغانستان: إن المسلحين "سحلوا الأب والأم من المنزل قبل أن يقتلوهما"، فما كان من الابنة "قمر غول"؛ إلا أن استخدمت بندقية كانت في المنزل وأطلقت النار على المسلحين.

وقتلت "قمر" -التي قدّرت وسائل إعلام محلية عمرها بما بين 14 و16 عامًا- اثنين من المسلحين وأصابت آخرين؛ لكنها نجت بحياتها هي وشقيقها.

ووفق "سكاي نيوز" استعان المسلحون بالمزيد من زملائهم؛ لكن أهل القرية والقوات الحكومية تصدوا لهم.

أما "قمر" وشقيقها الأصغر؛ فقد نقلتهما قوات الأمن إلى مكان آمن؛ وفقًا لما قاله المتحدث باسم الحكومة المحلية محمد عارف عابر.

وانتشرت صور "قمر" على وسائل التواصل الاجتماعي، ووُصفت على نطاق واسع بـ"البطلة".

وكتبت نجيبة رحمي على "فيسبوك": "نرفع القبعات لشجاعتها. حسنًا فعلت"؛ بينما اعتبرت فضيلة علي زادة، أن "قمر" تمثل "قوة فتيات أفغانستان".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,214

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة