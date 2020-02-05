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في خطاب حالة الاتحاد.. "ترامب": "سليماني" أكبر جزاري النظام الإيراني

قام بتدبير مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجنرالَ الإيراني الذي قتله جيشُ بلاده "قاسم سليماني"، بـ"الجزار الذي وظّفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء؛ لذلك كانت أوامري واضحة بقتله".

وقال خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه فجر اليوم أمام الكونجرس الأمريكي: "الجنرال الإيراني قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة"؛ طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

كما وصف الرئيسُ الأمريكي الجنرالَ الإيراني سليماني، "بأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية في العراق".

وذكر أنه "كان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتدبير مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال؛ لذلك كانت أوامري واضحة بقتل قاسم سليماني، وقد تم ذلك في عملية دقيقة".

وقال ترامب: إن الولايات المتحدة كانت أقرب إلى الحرب مع إيران بشكل أكثر مما قد يعرفه العامة؛ بحسب مصدر مطلع على تصريحات ترامب خلال مأدبة غداء غير رسمية، الثلاثاء.

وأضاف ترامب في خطابه: "رسالتنا لإرهابيي العالم واضحة: "لن تفلتوا من العدالة أبدًا".

وعقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 2 يناير، أشار الرئيس ترامب إلى وجود معلومات استخباراتية بأن سليماني كان يسعى لتفجير سفارة أمريكية.

وحينها وصف ترامب مقتل سليماني بأنه "كان نهاية وحش".

دونالد ترامب قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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في خطاب حالة الاتحاد.. "ترامب": "سليماني" أكبر جزاري النظام الإيراني
سبق

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجنرالَ الإيراني الذي قتله جيشُ بلاده "قاسم سليماني"، بـ"الجزار الذي وظّفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء؛ لذلك كانت أوامري واضحة بقتله".

وقال خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه فجر اليوم أمام الكونجرس الأمريكي: "الجنرال الإيراني قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة"؛ طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

كما وصف الرئيسُ الأمريكي الجنرالَ الإيراني سليماني، "بأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية في العراق".

وذكر أنه "كان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتدبير مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال؛ لذلك كانت أوامري واضحة بقتل قاسم سليماني، وقد تم ذلك في عملية دقيقة".

وقال ترامب: إن الولايات المتحدة كانت أقرب إلى الحرب مع إيران بشكل أكثر مما قد يعرفه العامة؛ بحسب مصدر مطلع على تصريحات ترامب خلال مأدبة غداء غير رسمية، الثلاثاء.

وأضاف ترامب في خطابه: "رسالتنا لإرهابيي العالم واضحة: "لن تفلتوا من العدالة أبدًا".

وعقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 2 يناير، أشار الرئيس ترامب إلى وجود معلومات استخباراتية بأن سليماني كان يسعى لتفجير سفارة أمريكية.

وحينها وصف ترامب مقتل سليماني بأنه "كان نهاية وحش".

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:27 AM

في خطاب حالة الاتحاد.. "ترامب": "سليماني" أكبر جزاري النظام الإيراني

قام بتدبير مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجنرالَ الإيراني الذي قتله جيشُ بلاده "قاسم سليماني"، بـ"الجزار الذي وظّفه النظام الإيراني لقتل الأبرياء؛ لذلك كانت أوامري واضحة بقتله".

وقال خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه فجر اليوم أمام الكونجرس الأمريكي: "الجنرال الإيراني قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة"؛ طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

كما وصف الرئيسُ الأمريكي الجنرالَ الإيراني سليماني، "بأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأمريكية في العراق".

وذكر أنه "كان يخطط بنشاط لهجمات جديدة، كما قام بتدبير مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال؛ لذلك كانت أوامري واضحة بقتل قاسم سليماني، وقد تم ذلك في عملية دقيقة".

وقال ترامب: إن الولايات المتحدة كانت أقرب إلى الحرب مع إيران بشكل أكثر مما قد يعرفه العامة؛ بحسب مصدر مطلع على تصريحات ترامب خلال مأدبة غداء غير رسمية، الثلاثاء.

وأضاف ترامب في خطابه: "رسالتنا لإرهابيي العالم واضحة: "لن تفلتوا من العدالة أبدًا".

وعقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 2 يناير، أشار الرئيس ترامب إلى وجود معلومات استخباراتية بأن سليماني كان يسعى لتفجير سفارة أمريكية.

وحينها وصف ترامب مقتل سليماني بأنه "كان نهاية وحش".

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