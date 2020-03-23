النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": قنوات إلكترونية لتمكين القطاع الخاص من مبادرات الدعم

ضمن التدابير العاجلة المعلن عنها لتخفيف آثار تداعيات "كورونا"

يعكف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حالياً على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

وقال الصندوق: سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين، ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وكان الصندوق قد أعلن أمس، تخصيص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتوظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وتشمل هذه المسارات، مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ مليارَي ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بُعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

كما تتضمن مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد، إضافة إلى مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل بالبرنامج.

وتقرر تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممّن لم يسبق دعمهم من قِبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": قنوات إلكترونية لتمكين القطاع الخاص من مبادرات الدعم
سبق

يعكف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حالياً على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

وقال الصندوق: سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين، ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وكان الصندوق قد أعلن أمس، تخصيص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتوظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وتشمل هذه المسارات، مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ مليارَي ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بُعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

كما تتضمن مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد، إضافة إلى مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل بالبرنامج.

وتقرر تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممّن لم يسبق دعمهم من قِبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:57 PM

"هدف": قنوات إلكترونية لتمكين القطاع الخاص من مبادرات الدعم

ضمن التدابير العاجلة المعلن عنها لتخفيف آثار تداعيات "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
970

يعكف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حالياً على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

وقال الصندوق: سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين، ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وكان الصندوق قد أعلن أمس، تخصيص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتوظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وتشمل هذه المسارات، مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ مليارَي ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بُعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

كما تتضمن مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد، إضافة إلى مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل بالبرنامج.

وتقرر تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممّن لم يسبق دعمهم من قِبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,005
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,554

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة