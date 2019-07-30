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أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

يقف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء؛ على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ، والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين، منذ بدء عملها في الـ15 من الشهر الجاري.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وبمتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

وفي هذا الإطار أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، محمد بن عبدالله الحقباني؛ مواصلة العمل في المنفذ من قبل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة كافة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج، وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الحقباني حرص أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج، في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة، منوهاً إلى ما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة بمنفذ حالة عمار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

يقف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء؛ على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ، والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين، منذ بدء عملها في الـ15 من الشهر الجاري.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وبمتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

وفي هذا الإطار أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، محمد بن عبدالله الحقباني؛ مواصلة العمل في المنفذ من قبل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة كافة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج، وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الحقباني حرص أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج، في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة، منوهاً إلى ما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة بمنفذ حالة عمار.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
05:28 PM

أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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نواف الغضوري - تبوك
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يقف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء؛ على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ، والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين، منذ بدء عملها في الـ15 من الشهر الجاري.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وبمتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

وفي هذا الإطار أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، محمد بن عبدالله الحقباني؛ مواصلة العمل في المنفذ من قبل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة كافة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج، وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الحقباني حرص أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج، في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة، منوهاً إلى ما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة بمنفذ حالة عمار.

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