أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. وتشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. وتشهد الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج. وتشمل الحالة القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء. وتشهد الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة وأمطار وتساقُط ثلوج مع تدنٍّ في الرؤية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.





وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج. وتشمل الحالة القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 02:05 AM

"الأرصاد" ينبِّه 8 مناطق: رياح وأتربة وأمطار وتساقُط ثلوج مع تدنٍّ في الرؤية تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.





وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج. وتشمل الحالة القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.



وتشهد الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للثلوج. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.