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الأمم المتحدة ترحِّب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

تشمل وقفًا شاملاً لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء

رحَّبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، وفقًا لـ"رويترز".

وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمم المتحدة ترحِّب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية
سبق

رحَّبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، وفقًا لـ"رويترز".

وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
08:47 PM

الأمم المتحدة ترحِّب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

تشمل وقفًا شاملاً لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,535

رحَّبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، وفقًا لـ"رويترز".

وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

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