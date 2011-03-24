وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، وفقًا لـ"رويترز".

الأمم المتحدة ترحِّب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-22 رحَّبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، وفقًا لـ"رويترز". وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 08:47 PM

الأمم المتحدة ترحِّب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية تشمل وقفًا شاملاً لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء





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رحَّبت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، وفقًا لـ"رويترز".

وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين المتحالفين مع إيران.