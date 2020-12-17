فيصل بن بندر يستقبل أمين عام لجنة شباب الرياض

بحثا الإعداد لملتقى اللجان الشبابية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الثلاثاء، أمين عام لجنة شباب الرياض الاستشارية، الدكتور عبدالله الجاسر.

جرى خلال الاستقبال، بحث التحضير والإعداد لملتقى اللجان الشبابية المقرر عقده خلال أيام.

حضر الاستقبال مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة، والأمين العام لمجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.