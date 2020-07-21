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"التدريب المهني": أكثر من 90 تخصصاً في الكليات والمعاهد التقنية

أكدت المؤسسة سعيها إلى تطوير مناهجها وبرامجها وفق أعلى المعايير

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 90 تخصصاً، منها 56 تخصصاً للكليات التقنية بواقع 16 تخصصاً للبكالوريوس، و44 تخصصاً للدبلوم، و25 تخصصاً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

وأكدت المؤسسة سعيها إلى تطويـر وتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية من خلال الإدارة العامة للمناهج، وأيضاً تنفيذهـا بالطريقـة التـي تتفـق مـع سياسـاتها وأهدافهـا المستقبلية.

ويتـم ذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل إيجاد بيئة تدريبية جاذبة لأبناء وبنات الوطن وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل، حيث استحدثت المؤسسة أخيراً عديداً من التخصصات النوعية، من أبرزها: الأمن السيبراني، تقنية القطارات، وصيانة الطائرات.

وتُعد المؤسسة الخطـط والحقائـب والبرامـج التدريبيـة للقطاعـات المختلفة اعتماداً على المعايير المهنية وحاجـة الكفايـات التدريبيـة، إضافة إلـى تقويـم ومراجعـة واعتمـاد البرامـج التدريبيـة فـي قطاع التدريب الأهلي، التي بلغت 37 طلب اعتماد، ومعادلـة البرامـج والشـهادات الاحترافية، حيث تمّت معادلة أكثر من 1700 برنامج خلال العام الماضي.

يُذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي المقبل إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، كما أعلنت المؤسسة أخيراً إطلاق الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وبدء التدريب بهما مطلع العام التدريبي الجديد، وتقدمان برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب المهني": أكثر من 90 تخصصاً في الكليات والمعاهد التقنية
سبق

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 90 تخصصاً، منها 56 تخصصاً للكليات التقنية بواقع 16 تخصصاً للبكالوريوس، و44 تخصصاً للدبلوم، و25 تخصصاً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

وأكدت المؤسسة سعيها إلى تطويـر وتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية من خلال الإدارة العامة للمناهج، وأيضاً تنفيذهـا بالطريقـة التـي تتفـق مـع سياسـاتها وأهدافهـا المستقبلية.

ويتـم ذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل إيجاد بيئة تدريبية جاذبة لأبناء وبنات الوطن وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل، حيث استحدثت المؤسسة أخيراً عديداً من التخصصات النوعية، من أبرزها: الأمن السيبراني، تقنية القطارات، وصيانة الطائرات.

وتُعد المؤسسة الخطـط والحقائـب والبرامـج التدريبيـة للقطاعـات المختلفة اعتماداً على المعايير المهنية وحاجـة الكفايـات التدريبيـة، إضافة إلـى تقويـم ومراجعـة واعتمـاد البرامـج التدريبيـة فـي قطاع التدريب الأهلي، التي بلغت 37 طلب اعتماد، ومعادلـة البرامـج والشـهادات الاحترافية، حيث تمّت معادلة أكثر من 1700 برنامج خلال العام الماضي.

يُذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي المقبل إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، كما أعلنت المؤسسة أخيراً إطلاق الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وبدء التدريب بهما مطلع العام التدريبي الجديد، وتقدمان برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:19 AM

"التدريب المهني": أكثر من 90 تخصصاً في الكليات والمعاهد التقنية

أكدت المؤسسة سعيها إلى تطوير مناهجها وبرامجها وفق أعلى المعايير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 90 تخصصاً، منها 56 تخصصاً للكليات التقنية بواقع 16 تخصصاً للبكالوريوس، و44 تخصصاً للدبلوم، و25 تخصصاً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

وأكدت المؤسسة سعيها إلى تطويـر وتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية من خلال الإدارة العامة للمناهج، وأيضاً تنفيذهـا بالطريقـة التـي تتفـق مـع سياسـاتها وأهدافهـا المستقبلية.

ويتـم ذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل إيجاد بيئة تدريبية جاذبة لأبناء وبنات الوطن وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل، حيث استحدثت المؤسسة أخيراً عديداً من التخصصات النوعية، من أبرزها: الأمن السيبراني، تقنية القطارات، وصيانة الطائرات.

وتُعد المؤسسة الخطـط والحقائـب والبرامـج التدريبيـة للقطاعـات المختلفة اعتماداً على المعايير المهنية وحاجـة الكفايـات التدريبيـة، إضافة إلـى تقويـم ومراجعـة واعتمـاد البرامـج التدريبيـة فـي قطاع التدريب الأهلي، التي بلغت 37 طلب اعتماد، ومعادلـة البرامـج والشـهادات الاحترافية، حيث تمّت معادلة أكثر من 1700 برنامج خلال العام الماضي.

يُذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي المقبل إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، كما أعلنت المؤسسة أخيراً إطلاق الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وبدء التدريب بهما مطلع العام التدريبي الجديد، وتقدمان برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.

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