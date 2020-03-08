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"الصحة" تحسم جدل الكمامة الطبية: لا نرتديها إلا في حالتين

قالت: ينبغي تجديدها في كل مرة أو عند تمزقها أو وجود أتربة

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بناءً على توصيات مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، فإنه لا ينصح بارتداء الكمامة الطبية في حال لم يكن الشخص يعاني أعراضاً تنفسية أو في حال رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.

وأضافت الوزارة من خلال حساب "الصحة_937" على "تويتر"، وذلك خلال ردّها على أحد المغرّدين: كما أن الكمامة غير معدّة لإعادة الاستخدام؛ حيث ينبغي تجديدها في كل مرة أو عند تمزقها أو وجود رطوبة أو أتربة مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

يُذكر أن موضوع ارتداء الكمامة الطبية من عدمه، أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية تزامن مع انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة وقاية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحسم جدل الكمامة الطبية: لا نرتديها إلا في حالتين
سبق

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بناءً على توصيات مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، فإنه لا ينصح بارتداء الكمامة الطبية في حال لم يكن الشخص يعاني أعراضاً تنفسية أو في حال رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.

وأضافت الوزارة من خلال حساب "الصحة_937" على "تويتر"، وذلك خلال ردّها على أحد المغرّدين: كما أن الكمامة غير معدّة لإعادة الاستخدام؛ حيث ينبغي تجديدها في كل مرة أو عند تمزقها أو وجود رطوبة أو أتربة مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

يُذكر أن موضوع ارتداء الكمامة الطبية من عدمه، أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية تزامن مع انتشار فيروس كورونا.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:53 AM

"الصحة" تحسم جدل الكمامة الطبية: لا نرتديها إلا في حالتين

قالت: ينبغي تجديدها في كل مرة أو عند تمزقها أو وجود أتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بناءً على توصيات مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، فإنه لا ينصح بارتداء الكمامة الطبية في حال لم يكن الشخص يعاني أعراضاً تنفسية أو في حال رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.

وأضافت الوزارة من خلال حساب "الصحة_937" على "تويتر"، وذلك خلال ردّها على أحد المغرّدين: كما أن الكمامة غير معدّة لإعادة الاستخدام؛ حيث ينبغي تجديدها في كل مرة أو عند تمزقها أو وجود رطوبة أو أتربة مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

يُذكر أن موضوع ارتداء الكمامة الطبية من عدمه، أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية تزامن مع انتشار فيروس كورونا.

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