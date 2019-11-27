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نائب أمير الرياض يرعى حفل "اليوم العالمي لذوي الإعاقة" الثلاثاء المقبل

يُعقد تحت شعار "مستقبل سهل الوصول"

يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "مستقبل سهل الوصول"، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

وتشمل الفعاليات التي ستستمر ثلاثة أيام على معرض لأكثر من ٦٠ جهةٍ مشاركة وورش عمل وندوات، بالإضافة إلى قصص نجاح وتمكين يصاحبه ماراثون رياضي للجميع يحمل اسم "رواد الأمل"، كما سيتم إطلاق مسابقة تصميم شعار لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أركان خاصة للأسر المنتجة.

وتسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ذلك اليوم إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتذليل كافة التحديات، وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم، عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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نائب أمير الرياض يرعى حفل "اليوم العالمي لذوي الإعاقة" الثلاثاء المقبل
سبق

يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "مستقبل سهل الوصول"، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

وتشمل الفعاليات التي ستستمر ثلاثة أيام على معرض لأكثر من ٦٠ جهةٍ مشاركة وورش عمل وندوات، بالإضافة إلى قصص نجاح وتمكين يصاحبه ماراثون رياضي للجميع يحمل اسم "رواد الأمل"، كما سيتم إطلاق مسابقة تصميم شعار لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أركان خاصة للأسر المنتجة.

وتسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ذلك اليوم إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتذليل كافة التحديات، وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم، عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
11:18 PM

نائب أمير الرياض يرعى حفل "اليوم العالمي لذوي الإعاقة" الثلاثاء المقبل

يُعقد تحت شعار "مستقبل سهل الوصول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "مستقبل سهل الوصول"، والذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

وتشمل الفعاليات التي ستستمر ثلاثة أيام على معرض لأكثر من ٦٠ جهةٍ مشاركة وورش عمل وندوات، بالإضافة إلى قصص نجاح وتمكين يصاحبه ماراثون رياضي للجميع يحمل اسم "رواد الأمل"، كما سيتم إطلاق مسابقة تصميم شعار لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أركان خاصة للأسر المنتجة.

وتسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ذلك اليوم إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتذليل كافة التحديات، وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم، عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم، إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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