النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تعلّق استخدام نظام البصمة بسبب "كورونا"

سيكون بالبيانات الورقية للحضور والانصراف ابتداءً من الأحد

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية استخدام نظام البصمة الإلكترونية، وذلك ابتداءً من الأحد 13/ 7، ضمن الاحتياطات التي تتخذها الجهات الحكومية من "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر خاصة لـ"سبق" عن تعميم صدر أن توجيهًا من الوزير جاء في إطار الجهود المبذولة التي تهدف إلى أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار "كورونا" المستجد، اتخذ الوزير قرارًا يعلّق استخدام بصمة اليد مؤقتاً لإثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف بالبيانات الورقية السابقة، وتسليمها للموارد البشرية ابتداءً من الأحد 13/ 7/ 1441.

يذكر أن "مياه التحلية" قد اتخذت ذات القرار، ونشرت "سبق" تفاصيله في وقت سابق من اليوم.

وزارة الشؤون الإسلامية نظام البصمة الإلكترونية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تعلّق استخدام نظام البصمة بسبب "كورونا"
سبق

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية استخدام نظام البصمة الإلكترونية، وذلك ابتداءً من الأحد 13/ 7، ضمن الاحتياطات التي تتخذها الجهات الحكومية من "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر خاصة لـ"سبق" عن تعميم صدر أن توجيهًا من الوزير جاء في إطار الجهود المبذولة التي تهدف إلى أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار "كورونا" المستجد، اتخذ الوزير قرارًا يعلّق استخدام بصمة اليد مؤقتاً لإثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف بالبيانات الورقية السابقة، وتسليمها للموارد البشرية ابتداءً من الأحد 13/ 7/ 1441.

يذكر أن "مياه التحلية" قد اتخذت ذات القرار، ونشرت "سبق" تفاصيله في وقت سابق من اليوم.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:34 PM

"الشؤون الإسلامية" تعلّق استخدام نظام البصمة بسبب "كورونا"

سيكون بالبيانات الورقية للحضور والانصراف ابتداءً من الأحد

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,126

علّقت وزارة الشؤون الإسلامية استخدام نظام البصمة الإلكترونية، وذلك ابتداءً من الأحد 13/ 7، ضمن الاحتياطات التي تتخذها الجهات الحكومية من "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر خاصة لـ"سبق" عن تعميم صدر أن توجيهًا من الوزير جاء في إطار الجهود المبذولة التي تهدف إلى أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار "كورونا" المستجد، اتخذ الوزير قرارًا يعلّق استخدام بصمة اليد مؤقتاً لإثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف بالبيانات الورقية السابقة، وتسليمها للموارد البشرية ابتداءً من الأحد 13/ 7/ 1441.

يذكر أن "مياه التحلية" قد اتخذت ذات القرار، ونشرت "سبق" تفاصيله في وقت سابق من اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,750
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,902
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,104

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة