النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انخفاض تسجيل حالات الإصابة بكورونا في جدة

زيادة معدلات التعافي.. وسط تفاؤل المواطنين

شهدت محافظة جدة انخفاضًا في معدل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تزايد حالات التعافي في المحافظة.

يأتي ذلك وسط تفاؤل الأهالي والمواطنين باستمرار انخفاض تسجيل الحالات كثمرة للوعي الجماعي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة .

وقد سجلت جدة اليوم 120 حالة إصابة بفيروس كورونا من عدد الحالات بالمملكة بعد أن كانت الحالات تتجاوز 200 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت جدة 136 حالة تعافٍ خلال اليوم وأمس، مع توقعات باستمرار حالات التعافي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انخفاض تسجيل حالات الإصابة بكورونا في جدة
سبق

شهدت محافظة جدة انخفاضًا في معدل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تزايد حالات التعافي في المحافظة.

يأتي ذلك وسط تفاؤل الأهالي والمواطنين باستمرار انخفاض تسجيل الحالات كثمرة للوعي الجماعي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة .

وقد سجلت جدة اليوم 120 حالة إصابة بفيروس كورونا من عدد الحالات بالمملكة بعد أن كانت الحالات تتجاوز 200 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت جدة 136 حالة تعافٍ خلال اليوم وأمس، مع توقعات باستمرار حالات التعافي.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
05:26 PM

انخفاض تسجيل حالات الإصابة بكورونا في جدة

زيادة معدلات التعافي.. وسط تفاؤل المواطنين

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
5,362

شهدت محافظة جدة انخفاضًا في معدل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تزايد حالات التعافي في المحافظة.

يأتي ذلك وسط تفاؤل الأهالي والمواطنين باستمرار انخفاض تسجيل الحالات كثمرة للوعي الجماعي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة .

وقد سجلت جدة اليوم 120 حالة إصابة بفيروس كورونا من عدد الحالات بالمملكة بعد أن كانت الحالات تتجاوز 200 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت جدة 136 حالة تعافٍ خلال اليوم وأمس، مع توقعات باستمرار حالات التعافي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,431
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,807

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة