نزلاء الحجر الصحي بالقنفذة يشيدون بالخدمات الصحية والتعامل الراقي والهدايا المقدمة

رسالة مؤثرة متداولة لمشرف المحاجر الصحية

قال أحمد محبوب المنتشري مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن سكان محافظة العرضيات الجنوبية والتابعة صحيًا لمحافظة القنفذة، وهو أحد النزلاء بإحدى الفنادق الفخمة بالمحافظة، مصاب بفيروس كورونا الجديد بعد أن غادر الحجر الصحي مساء البارحة، السبت، قال، إن صحة القنفذة وفرت له الرعاية الكاملة للحفاظ على سلامته بعد أن تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا من الفحص الموسع والذي تم بمحافظة العرضيات.

ولفت "المنتشري" إلى أن الإدارات المعنية بصحة القنفذة تواصلوا معه، وقاموا بجميع الإجراءات الطبية ونقله إلى أحد الفنادق بالمحافظة، حيث أبلغوه أن حالته تحتاج للمتابعة الصحية من قبل فريق طبي مختص.

وأضاف "المنتشري"، أنه جلس في الحجر الصحي بأحد الفنادق عشرة أيام، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية الملائمة لحالته غادر الحجر الصحي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة كبيرة جداً ومعنويات مرتفعة والحمد لله، مبينًا أنه كان يتم التواصل معه يوميًا من قبل طبيب مختص من الفريق الطبي بالحجر الصحي للاطمئنان على صحته، كما ذكر أن هناك برامج إلكترونية خصصتها صحة القنفذة للتواصل بين ضيوف الصحة والفريق الطبي المعالج بالمحجر.

وقدم "المنتشري" الشكر لمدير المحجر عثمان الغبيشي والطاقم الطبي المشرف على حالته بالحجر الصحي، وما تم بذله معه من رعاية خلال هذه الفترة، مؤكدًا على حسن الرعاية الطبية، واهتمام الأطباء والتمريض بحالته وحالة جميع المرضى والتزامهم بأداء واجبهم الإنساني حيال كافة الحالات الموجودة بالعزل.

هذا وعبر "المنتشري" عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين , ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الخدمات الطبية الجليلة وجعل صحة المواطن أولاً، ولفت المواطن المنتشري بأن نفسيته كانت صفرًا قبيل وصوله للعزل الصحي بالفندق ولكن عكس كلامه بعد وصوله لحجرته بالفندق الفخم، والتعامل الراقي والخدمات المقدمة من غذاء، وخدمات صحية، وتوعوية، وهدايا ثمينة، وجميع الخدمات مجابة على مدار ٢٤ ساعة.

يذكر أن صحيفة "سبق" أجرت حوارًا سابقاً مع أحد ضيوف الصحة بعد خروجه من الحجر الصحي، والذي أيضًا أشاد بالخدمات الصحية والتعامل الراقي .

وفي سياق آخر تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمشرف المحاجر الصحية بالقنفذة ملهم بوقس جاء فيها: "شهران وعدة أيام منذ توديعي لعائلتي وبداية عملي لمواجهة جائحة كورونا ومازلت أنا وزملائي صامدين مكافحين ننعم بفضل الله وحفظه، خيّرت فاخترت أن أخدم وطني بهذه الأزمة وأن أكون ضمن الصفوف الأولى مع زملائي #أبطال_الصحة فكلفت لأكون المشرف العام على المحاجر الصحية بمحافظة القنفذة دعواتكم لنا" .

الجدير بالذكر أن الكوادر الصحية يعملون بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع .