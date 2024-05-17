النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

نزلاء الحجر الصحي بالقنفذة يشيدون بالخدمات الصحية والتعامل الراقي والهدايا المقدمة

رسالة مؤثرة متداولة لمشرف المحاجر الصحية

قال أحمد محبوب المنتشري مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن سكان محافظة العرضيات الجنوبية والتابعة صحيًا لمحافظة القنفذة، وهو أحد النزلاء بإحدى الفنادق الفخمة بالمحافظة، مصاب بفيروس كورونا الجديد بعد أن غادر الحجر الصحي مساء البارحة، السبت، قال، إن صحة القنفذة وفرت له الرعاية الكاملة للحفاظ على سلامته بعد أن تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا من الفحص الموسع والذي تم بمحافظة العرضيات.

ولفت "المنتشري" إلى أن الإدارات المعنية بصحة القنفذة تواصلوا معه، وقاموا بجميع الإجراءات الطبية ونقله إلى أحد الفنادق بالمحافظة، حيث أبلغوه أن حالته تحتاج للمتابعة الصحية من قبل فريق طبي مختص.
وأضاف "المنتشري"، أنه جلس في الحجر الصحي بأحد الفنادق عشرة أيام، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية الملائمة لحالته غادر الحجر الصحي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة كبيرة جداً ومعنويات مرتفعة والحمد لله، مبينًا أنه كان يتم التواصل معه يوميًا من قبل طبيب مختص من الفريق الطبي بالحجر الصحي للاطمئنان على صحته، كما ذكر أن هناك برامج إلكترونية خصصتها صحة القنفذة للتواصل بين ضيوف الصحة والفريق الطبي المعالج بالمحجر.

وقدم "المنتشري" الشكر لمدير المحجر عثمان الغبيشي والطاقم الطبي المشرف على حالته بالحجر الصحي، وما تم بذله معه من رعاية خلال هذه الفترة، مؤكدًا على حسن الرعاية الطبية، واهتمام الأطباء والتمريض بحالته وحالة جميع المرضى والتزامهم بأداء واجبهم الإنساني حيال كافة الحالات الموجودة بالعزل.

هذا وعبر "المنتشري" عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين , ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الخدمات الطبية الجليلة وجعل صحة المواطن أولاً، ولفت المواطن المنتشري بأن نفسيته كانت صفرًا قبيل وصوله للعزل الصحي بالفندق ولكن عكس كلامه بعد وصوله لحجرته بالفندق الفخم، والتعامل الراقي والخدمات المقدمة من غذاء، وخدمات صحية، وتوعوية، وهدايا ثمينة، وجميع الخدمات مجابة على مدار ٢٤ ساعة.

يذكر أن صحيفة "سبق" أجرت حوارًا سابقاً مع أحد ضيوف الصحة بعد خروجه من الحجر الصحي، والذي أيضًا أشاد بالخدمات الصحية والتعامل الراقي .

وفي سياق آخر تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمشرف المحاجر الصحية بالقنفذة ملهم بوقس جاء فيها: "شهران وعدة أيام منذ توديعي لعائلتي وبداية عملي لمواجهة جائحة كورونا ومازلت أنا وزملائي صامدين مكافحين ننعم بفضل الله وحفظه، خيّرت فاخترت أن أخدم وطني بهذه الأزمة وأن أكون ضمن الصفوف الأولى مع زملائي #أبطال_الصحة فكلفت لأكون المشرف العام على المحاجر الصحية بمحافظة القنفذة دعواتكم لنا" .

الجدير بالذكر أن الكوادر الصحية يعملون بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع .

الحجر الصحي القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نزلاء الحجر الصحي بالقنفذة يشيدون بالخدمات الصحية والتعامل الراقي والهدايا المقدمة
سبق

قال أحمد محبوب المنتشري مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن سكان محافظة العرضيات الجنوبية والتابعة صحيًا لمحافظة القنفذة، وهو أحد النزلاء بإحدى الفنادق الفخمة بالمحافظة، مصاب بفيروس كورونا الجديد بعد أن غادر الحجر الصحي مساء البارحة، السبت، قال، إن صحة القنفذة وفرت له الرعاية الكاملة للحفاظ على سلامته بعد أن تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا من الفحص الموسع والذي تم بمحافظة العرضيات.

ولفت "المنتشري" إلى أن الإدارات المعنية بصحة القنفذة تواصلوا معه، وقاموا بجميع الإجراءات الطبية ونقله إلى أحد الفنادق بالمحافظة، حيث أبلغوه أن حالته تحتاج للمتابعة الصحية من قبل فريق طبي مختص.
وأضاف "المنتشري"، أنه جلس في الحجر الصحي بأحد الفنادق عشرة أيام، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية الملائمة لحالته غادر الحجر الصحي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة كبيرة جداً ومعنويات مرتفعة والحمد لله، مبينًا أنه كان يتم التواصل معه يوميًا من قبل طبيب مختص من الفريق الطبي بالحجر الصحي للاطمئنان على صحته، كما ذكر أن هناك برامج إلكترونية خصصتها صحة القنفذة للتواصل بين ضيوف الصحة والفريق الطبي المعالج بالمحجر.

وقدم "المنتشري" الشكر لمدير المحجر عثمان الغبيشي والطاقم الطبي المشرف على حالته بالحجر الصحي، وما تم بذله معه من رعاية خلال هذه الفترة، مؤكدًا على حسن الرعاية الطبية، واهتمام الأطباء والتمريض بحالته وحالة جميع المرضى والتزامهم بأداء واجبهم الإنساني حيال كافة الحالات الموجودة بالعزل.

هذا وعبر "المنتشري" عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين , ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الخدمات الطبية الجليلة وجعل صحة المواطن أولاً، ولفت المواطن المنتشري بأن نفسيته كانت صفرًا قبيل وصوله للعزل الصحي بالفندق ولكن عكس كلامه بعد وصوله لحجرته بالفندق الفخم، والتعامل الراقي والخدمات المقدمة من غذاء، وخدمات صحية، وتوعوية، وهدايا ثمينة، وجميع الخدمات مجابة على مدار ٢٤ ساعة.

يذكر أن صحيفة "سبق" أجرت حوارًا سابقاً مع أحد ضيوف الصحة بعد خروجه من الحجر الصحي، والذي أيضًا أشاد بالخدمات الصحية والتعامل الراقي .

وفي سياق آخر تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمشرف المحاجر الصحية بالقنفذة ملهم بوقس جاء فيها: "شهران وعدة أيام منذ توديعي لعائلتي وبداية عملي لمواجهة جائحة كورونا ومازلت أنا وزملائي صامدين مكافحين ننعم بفضل الله وحفظه، خيّرت فاخترت أن أخدم وطني بهذه الأزمة وأن أكون ضمن الصفوف الأولى مع زملائي #أبطال_الصحة فكلفت لأكون المشرف العام على المحاجر الصحية بمحافظة القنفذة دعواتكم لنا" .

الجدير بالذكر أن الكوادر الصحية يعملون بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع .

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:55 PM
اخر تعديل
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:23 PM

نزلاء الحجر الصحي بالقنفذة يشيدون بالخدمات الصحية والتعامل الراقي والهدايا المقدمة

رسالة مؤثرة متداولة لمشرف المحاجر الصحية

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
2,815

قال أحمد محبوب المنتشري مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن سكان محافظة العرضيات الجنوبية والتابعة صحيًا لمحافظة القنفذة، وهو أحد النزلاء بإحدى الفنادق الفخمة بالمحافظة، مصاب بفيروس كورونا الجديد بعد أن غادر الحجر الصحي مساء البارحة، السبت، قال، إن صحة القنفذة وفرت له الرعاية الكاملة للحفاظ على سلامته بعد أن تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا من الفحص الموسع والذي تم بمحافظة العرضيات.

ولفت "المنتشري" إلى أن الإدارات المعنية بصحة القنفذة تواصلوا معه، وقاموا بجميع الإجراءات الطبية ونقله إلى أحد الفنادق بالمحافظة، حيث أبلغوه أن حالته تحتاج للمتابعة الصحية من قبل فريق طبي مختص.
وأضاف "المنتشري"، أنه جلس في الحجر الصحي بأحد الفنادق عشرة أيام، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية الملائمة لحالته غادر الحجر الصحي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة كبيرة جداً ومعنويات مرتفعة والحمد لله، مبينًا أنه كان يتم التواصل معه يوميًا من قبل طبيب مختص من الفريق الطبي بالحجر الصحي للاطمئنان على صحته، كما ذكر أن هناك برامج إلكترونية خصصتها صحة القنفذة للتواصل بين ضيوف الصحة والفريق الطبي المعالج بالمحجر.

وقدم "المنتشري" الشكر لمدير المحجر عثمان الغبيشي والطاقم الطبي المشرف على حالته بالحجر الصحي، وما تم بذله معه من رعاية خلال هذه الفترة، مؤكدًا على حسن الرعاية الطبية، واهتمام الأطباء والتمريض بحالته وحالة جميع المرضى والتزامهم بأداء واجبهم الإنساني حيال كافة الحالات الموجودة بالعزل.

هذا وعبر "المنتشري" عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين , ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الخدمات الطبية الجليلة وجعل صحة المواطن أولاً، ولفت المواطن المنتشري بأن نفسيته كانت صفرًا قبيل وصوله للعزل الصحي بالفندق ولكن عكس كلامه بعد وصوله لحجرته بالفندق الفخم، والتعامل الراقي والخدمات المقدمة من غذاء، وخدمات صحية، وتوعوية، وهدايا ثمينة، وجميع الخدمات مجابة على مدار ٢٤ ساعة.

يذكر أن صحيفة "سبق" أجرت حوارًا سابقاً مع أحد ضيوف الصحة بعد خروجه من الحجر الصحي، والذي أيضًا أشاد بالخدمات الصحية والتعامل الراقي .

وفي سياق آخر تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمشرف المحاجر الصحية بالقنفذة ملهم بوقس جاء فيها: "شهران وعدة أيام منذ توديعي لعائلتي وبداية عملي لمواجهة جائحة كورونا ومازلت أنا وزملائي صامدين مكافحين ننعم بفضل الله وحفظه، خيّرت فاخترت أن أخدم وطني بهذه الأزمة وأن أكون ضمن الصفوف الأولى مع زملائي #أبطال_الصحة فكلفت لأكون المشرف العام على المحاجر الصحية بمحافظة القنفذة دعواتكم لنا" .

الجدير بالذكر أن الكوادر الصحية يعملون بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,301
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,390
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,390

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة