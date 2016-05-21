النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعاون يعلن رحيل مدربه بيدرو .. وأنباء عن اقترابه من العين

أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيل مدربه بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق للحصول على لقب كأس الملك أخيرًا.
ودشن حساب النادي وسمًا في تويتر تحت عنوان (شكرًا بيدرو ايمانويل) تفاعلت من خلاله الجماهير التعاونية وقدمت شكرها للمدرب على ما قدمه مع الفريق؛ وكان ايمانويل قد حصد جائزة أفضل مدرب مساء أمس في حفل توزيع جوائز أفضلية الموسم.
وتشير الأنباء إلى رحيل المدرب لتدريب نادي العين الإماراتي مطلع الموسم المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعاون يعلن رحيل مدربه بيدرو .. وأنباء عن اقترابه من العين
سبق

أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيل مدربه بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق للحصول على لقب كأس الملك أخيرًا.
ودشن حساب النادي وسمًا في تويتر تحت عنوان (شكرًا بيدرو ايمانويل) تفاعلت من خلاله الجماهير التعاونية وقدمت شكرها للمدرب على ما قدمه مع الفريق؛ وكان ايمانويل قد حصد جائزة أفضل مدرب مساء أمس في حفل توزيع جوائز أفضلية الموسم.
وتشير الأنباء إلى رحيل المدرب لتدريب نادي العين الإماراتي مطلع الموسم المقبل.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
10:53 PM

التعاون يعلن رحيل مدربه بيدرو .. وأنباء عن اقترابه من العين

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
19
16,358

أعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيل مدربه بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق للحصول على لقب كأس الملك أخيرًا.
ودشن حساب النادي وسمًا في تويتر تحت عنوان (شكرًا بيدرو ايمانويل) تفاعلت من خلاله الجماهير التعاونية وقدمت شكرها للمدرب على ما قدمه مع الفريق؛ وكان ايمانويل قد حصد جائزة أفضل مدرب مساء أمس في حفل توزيع جوائز أفضلية الموسم.
وتشير الأنباء إلى رحيل المدرب لتدريب نادي العين الإماراتي مطلع الموسم المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة