تغيير مسمى اتحاد الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد

بعد إدراج رياضة الروبوت

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ قرارًا إداريًّا قضى بتغيير مسمى الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، ليكون "الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت".

وقدم رئيس الاتحاد سعود الفغم، شكره وتقديره لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، مشيرًا إلى أن المسمى الجديد للاتحاد يتماشى مع النقلة والتطورات الجديدة التي تشهدها رياضات الاتحاد، ومن بينها رياضة الروبوت التي فرضت نفسها بقوة.

وأضاف "الفغم": "إدراج رياضة الروبوت ضمن الرياضات المعتمدة لدى الاتحاد؛ يأتي سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في وطن طموح ومجتمع حيوي؛ مما يعزز من الرياضة بصورة عامة، ويواكب التطورات التي حدثت إقليميًّا وعالميًّا، والتي تدعم ممارسيها، وتنظيم بطولاتها على المستويين المحلي والعالمي".

