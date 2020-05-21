وأفاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو، أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة؛ مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس.

ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114.

سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059.

ماليزيا تسجل 50 إصابة كورونا جديدة دون وفيات وإندونيسيا تقترب من الألف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-21 سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059. ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114. وسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو، أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة؛ مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 01:41 PM

ماليزيا تسجل 50 إصابة كورونا جديدة دون وفيات وإندونيسيا تقترب من الألف رفعت إجمالي الإصابات بكوالمبور إلى 7059 فيما تخطت جاكرتا الـ20 ألف مصاب





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سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات إلى 7059.

ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي وفيات جديدة ليبقى العدد الإجمالي لحالات الوفيات 114.

وسجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أحمد يوريانتو، أنه بذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 20162 حالة؛ مشيرًا إلى ارتفاع حالات الوفاة من 1242 إلى 1278 حالة وفاة بالفيروس.