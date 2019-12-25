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"هدف" يحتفل غدًا بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية القيادة

ضمن تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين بالقطاع الخاص

يحتفل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، غدًا، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص؛ من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت؛ بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة، أو عبر القاعات الافتراضية مع متخصصين عالمين.

وتتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأشار مدير أكاديمية هدف للقيادة سعود العمير، إلى توجه الصندوق لتدشين وتقديم برنامج الأكاديمية باللغة العربية الشهر المقبل، مع استمرار تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية أيضًا.

وأضاف: البرنامج التدريبي تم تصميمه بمعايير عالمية ليكون رحلة تطوير قيادي متكاملة لمدة 12 أسبوعًا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح، والتسجيل، وتقييم المتقدمين، واختيارهم لحضور البرنامج.

وأردف: في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما تشهد المرحلتان الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج أكاديمية هدف للقيادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يحتفل غدًا بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية القيادة
سبق

يحتفل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، غدًا، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص؛ من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت؛ بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة، أو عبر القاعات الافتراضية مع متخصصين عالمين.

وتتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأشار مدير أكاديمية هدف للقيادة سعود العمير، إلى توجه الصندوق لتدشين وتقديم برنامج الأكاديمية باللغة العربية الشهر المقبل، مع استمرار تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية أيضًا.

وأضاف: البرنامج التدريبي تم تصميمه بمعايير عالمية ليكون رحلة تطوير قيادي متكاملة لمدة 12 أسبوعًا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح، والتسجيل، وتقييم المتقدمين، واختيارهم لحضور البرنامج.

وأردف: في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما تشهد المرحلتان الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:03 PM

"هدف" يحتفل غدًا بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية القيادة

ضمن تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين بالقطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يحتفل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، غدًا، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص؛ من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت؛ بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة، أو عبر القاعات الافتراضية مع متخصصين عالمين.

وتتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأشار مدير أكاديمية هدف للقيادة سعود العمير، إلى توجه الصندوق لتدشين وتقديم برنامج الأكاديمية باللغة العربية الشهر المقبل، مع استمرار تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية أيضًا.

وأضاف: البرنامج التدريبي تم تصميمه بمعايير عالمية ليكون رحلة تطوير قيادي متكاملة لمدة 12 أسبوعًا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح، والتسجيل، وتقييم المتقدمين، واختيارهم لحضور البرنامج.

وأردف: في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما تشهد المرحلتان الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

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