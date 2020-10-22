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قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع "IBM وعلي بابا وهواوي"

الفعاليات تشمل إعلان التعاون مع الاتحاد الدولي والكشف عن الفائزين بتحدي "نيوم"

بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعمالها اليوم، بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات "IBM، وعلي بابا، وهواوي".

ويشهد اليوم الثاني الإعلان عن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والفائزين بتحدي "نيوم".

وتعقد في القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" خلال أكثر من خمس، جلسات نقاشية ستختتم بالحوار الختامي، الذي سيلخص أبرز نقاط جلسات القمة التي تمت طوال مدة انعقادها.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع "IBM وعلي بابا وهواوي"
سبق

بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعمالها اليوم، بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات "IBM، وعلي بابا، وهواوي".

ويشهد اليوم الثاني الإعلان عن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والفائزين بتحدي "نيوم".

وتعقد في القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" خلال أكثر من خمس، جلسات نقاشية ستختتم بالحوار الختامي، الذي سيلخص أبرز نقاط جلسات القمة التي تمت طوال مدة انعقادها.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:38 PM

قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع "IBM وعلي بابا وهواوي"

الفعاليات تشمل إعلان التعاون مع الاتحاد الدولي والكشف عن الفائزين بتحدي "نيوم"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعمالها اليوم، بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات "IBM، وعلي بابا، وهواوي".

ويشهد اليوم الثاني الإعلان عن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والفائزين بتحدي "نيوم".

وتعقد في القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" خلال أكثر من خمس، جلسات نقاشية ستختتم بالحوار الختامي، الذي سيلخص أبرز نقاط جلسات القمة التي تمت طوال مدة انعقادها.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

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