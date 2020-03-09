وطالبت السلطات العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين، بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط لمدة 14 يوماً، وفقاً لـ"رويترز".

دعت السلطات العراقية المواطنين إلى تجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات الشيعية؛ بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفاد بيان رسمي اليوم (الاثنين).

العراق يدعو مواطنيه إلى تجنب التوجه إلى المزارات الشيعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09 دعت السلطات العراقية المواطنين إلى تجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات الشيعية؛ بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفاد بيان رسمي اليوم (الاثنين). وطالبت السلطات العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين، بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط لمدة 14 يوماً، وفقاً لـ"رويترز".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:06 PM

العراق يدعو مواطنيه إلى تجنب التوجه إلى المزارات الشيعية طالب العائدين من دولة موبوءة بالالتزام بالحجر المنزلي





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دعت السلطات العراقية المواطنين إلى تجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات الشيعية؛ بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفاد بيان رسمي اليوم (الاثنين).

وطالبت السلطات العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين، بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط لمدة 14 يوماً، وفقاً لـ"رويترز".