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"تمبكتي" يواصل إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من إصابته

واصل لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسان تمبكتي، اليوم الأربعاء، إجراء مزيد من الفحوصات الطبية الإضافية للتأكد من التشخيص النهائي للإصابة التي لحِقت به خلال مواجهة منتخب أوزبكستان، أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى "تمبكتي"، اليوم الأربعاء، أشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي للتأكد من موقع الإصابة وتحديد العلاج المناسب.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب، غدًا الخميس، إجراء عددٍ من الفحوصات قبل صدور التقرير النهائي لحالته التي على إثرها سيتم إقرار البرنامج العلاجي له.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تمبكتي" يواصل إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من إصابته
سبق

واصل لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسان تمبكتي، اليوم الأربعاء، إجراء مزيد من الفحوصات الطبية الإضافية للتأكد من التشخيص النهائي للإصابة التي لحِقت به خلال مواجهة منتخب أوزبكستان، أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى "تمبكتي"، اليوم الأربعاء، أشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي للتأكد من موقع الإصابة وتحديد العلاج المناسب.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب، غدًا الخميس، إجراء عددٍ من الفحوصات قبل صدور التقرير النهائي لحالته التي على إثرها سيتم إقرار البرنامج العلاجي له.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:10 PM

"تمبكتي" يواصل إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من إصابته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسان تمبكتي، اليوم الأربعاء، إجراء مزيد من الفحوصات الطبية الإضافية للتأكد من التشخيص النهائي للإصابة التي لحِقت به خلال مواجهة منتخب أوزبكستان، أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى "تمبكتي"، اليوم الأربعاء، أشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي للتأكد من موقع الإصابة وتحديد العلاج المناسب.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب، غدًا الخميس، إجراء عددٍ من الفحوصات قبل صدور التقرير النهائي لحالته التي على إثرها سيتم إقرار البرنامج العلاجي له.

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