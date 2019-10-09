النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"همتكم معنا".. "التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق

جاء تثمينًا لمخرجات المركز وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة

توّجت الهيئة العامة للترفيه اليوم، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة "همتكم معنا"، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني 89.

وسلّم الجائزة الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه؛ وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني 89، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.

وقد تم اختيار تطبيق المركز؛ للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى.

ويُعَد هذا التتويج تثمينًا لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.

ومما يُذكر أن مركز التواصل الحكومي، كان قد فاز بعدة جوائز منذ إنشائه قبل حوالى سنتين؛ منها: جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.

همتكم معنا الهيئة العامة للترفيه التواصل الحكومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"همتكم معنا".. "التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق
سبق

توّجت الهيئة العامة للترفيه اليوم، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة "همتكم معنا"، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني 89.

وسلّم الجائزة الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه؛ وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني 89، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.

وقد تم اختيار تطبيق المركز؛ للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى.

ويُعَد هذا التتويج تثمينًا لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.

ومما يُذكر أن مركز التواصل الحكومي، كان قد فاز بعدة جوائز منذ إنشائه قبل حوالى سنتين؛ منها: جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
02:05 PM

"همتكم معنا".. "التواصل الحكومي" يفوز بجائزة أفضل تطبيق

جاء تثمينًا لمخرجات المركز وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
399

توّجت الهيئة العامة للترفيه اليوم، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة "همتكم معنا"، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني 89.

وسلّم الجائزة الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه؛ وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني 89، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.

وقد تم اختيار تطبيق المركز؛ للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى.

ويُعَد هذا التتويج تثمينًا لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.

ومما يُذكر أن مركز التواصل الحكومي، كان قد فاز بعدة جوائز منذ إنشائه قبل حوالى سنتين؛ منها: جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,833
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,619
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,706
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,391

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة