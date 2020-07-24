المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .
سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .المكسيك فيروس كورونا الجديد
سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .
سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .