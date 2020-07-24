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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:43 PM

المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .

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