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شرطة جازان: القوة الخاصة لأمن الطرق بالدائر تضبط 360 كلجم "قات مخدر"

كانت داخل مركبة مواطن وبرفقته آخر وتمت إحالتهما للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدائر، من ضبط "360" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، داخل مركبة مواطن ويرافقه آخر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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شرطة جازان: القوة الخاصة لأمن الطرق بالدائر تضبط 360 كلجم "قات مخدر"
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدائر، من ضبط "360" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، داخل مركبة مواطن ويرافقه آخر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
07:41 PM

شرطة جازان: القوة الخاصة لأمن الطرق بالدائر تضبط 360 كلجم "قات مخدر"

كانت داخل مركبة مواطن وبرفقته آخر وتمت إحالتهما للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,062

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدائر، من ضبط "360" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، داخل مركبة مواطن ويرافقه آخر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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